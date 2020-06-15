疫情趨緩 北市643座直飲台重新開放
台北自來水事業處今天表示，配合中央流行疫情指揮中心鬆綁防疫措施，今天重新開放全市643座直飲台，並同步開啟直飲地圖網頁查詢，盼讓外出民眾可在炎炎夏日中解渴。
配合新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫，北水處在3月20日宣布即日起暫停北市直飲台使用，並同步關閉直飲地圖網頁。
配合中央流行疫情指揮中心鬆綁防疫措施，北水處今天指出，今天起重新開放全市643座直飲台，包括台北捷運站內135座直飲台。
北水處表示，每座直飲台重啟前，都會完成水質檢測及保養清潔作業，確保飲用水品質；未來管理單位會每天清潔維護，每週進行兩次水質檢驗，每季也會做維護管理查核。
另外，北水處提醒，雖然防疫政策鬆綁，仍希望民眾自備水壺裝水飲用，以保持社交距離，需直接飲用時，請避免觸及飲水噴口，做到兼顧自身及他人衛生安全。
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