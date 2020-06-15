大巨蛋重新議約 柯文哲：算我帳上，社會接受才放行使照

大巨蛋停工4年多，環境影響差異分析報告今年3月通過後，僅剩「建照變更」最後一關，遠雄建設日前指出已跟北市府取得共識，大巨蛋有望今年8月復工。台北市議員林亮君問柯文哲，由於前朝大巨蛋「零」權利金形同不平等條款，接下來如何重新議約？台北市長柯文哲說，「重新議約會算在柯文哲帳上，自己也會考量要公開透明、社會能接受，才會放行使用執照。」

柯文哲今天赴議會總質詢，議員質疑大巨蛋議題，除了重新議約，林亮君也批評，遠雄在停工階段卻偷偷施工、裝椅子，但北市府每周定期稽查卻流於形式，遠雄偷跑北市府都看不到、放水。柯文哲說，遠雄可以施工的與公共安全的只有14項，除了14項都應該管制施工。

林亮君說，遠雄大巨蛋遭爆出5月21日偷裝椅子，但調閱資料發現，偷裝前一天市府才由建管處、消防局等聯合稽查大巨蛋，但報告卻是只查辦公棟19樓，改善事項「無」。柯文哲怒問同仁「這是誰簽的？」

林亮君更質疑，不僅北市府5月20日的稽查，包括5月27日、5月6日、5月13日的稽查，北市府都是無改善事項，這樣的稽查不是流於形式，就是縱放遠雄。

柯文哲回應，北市府定期每周三稽查遠雄大巨蛋，固定時間是沒有關係，但要看檢查方式可以再怎樣改進，就是該怎麼做就怎麼做。

都發局長黃景茂則表示，建管處人員稽查都很認真，前一次檢查就有發現問題提報。黃說，5月20日的稽查沒有看到偷裝的椅子，是因人員只在三樓往下看，議員批評「當我沒去過大巨蛋？」局長竟答，「因為是小小的椅子」。

另外，針對重新議約，林亮君說，遠雄大巨蛋案，北市府花了248億餘元取得土地，與遠雄簽使用年限為50年、至2056年10月，但訂的權利金卻是零元，議員問，接下來大巨蛋的議約，北市府可不可爭取更好條件？

柯文哲說，大巨蛋案媒體都在看，遠雄要拿使用執照也是在他任內，所以重新議約不會自己隨便跟他簽，會議會通過、並在有社會共識下重新議約。

柯文哲說，北市府過去以248億元購土地，與遠雄簽約開發權利金、營運權利金都是零，這看來就是有問題，所以要重新議約，會由黃珊珊重啟議約，會由估價公司專案進行議約問題。柯說，「非常清楚，重新議約會算在柯文哲帳上，自己也會考量，會公開透明，社會能接受才會放行使用執照。」