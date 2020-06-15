快訊

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

大學指考微解封！試場考生人數調降 不開放家長陪考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大巨蛋重新議約 柯文哲：算我帳上，社會接受才放行使照

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢表示，大巨蛋重新議約會算在柯文哲帳上，自己也會考量要公開透明、社會能接受，才會放行使用執照。記者許正宏／攝影
台北市長柯文哲今天赴北市議會總質詢表示，大巨蛋重新議約會算在柯文哲帳上，自己也會考量要公開透明、社會能接受，才會放行使用執照。記者許正宏／攝影

大巨蛋停工4年多，環境影響差異分析報告今年3月通過後，僅剩「建照變更」最後一關，遠雄建設日前指出已跟北市府取得共識，大巨蛋有望今年8月復工。台北市議員林亮君問柯文哲，由於前朝大巨蛋「零」權利金形同不平等條款，接下來如何重新議約？台北市長柯文哲說，「重新議約會算在柯文哲帳上，自己也會考量要公開透明、社會能接受，才會放行使用執照。」

柯文哲今天赴議會總質詢，議員質疑大巨蛋議題，除了重新議約，林亮君也批評，遠雄在停工階段卻偷偷施工、裝椅子，但北市府每周定期稽查卻流於形式，遠雄偷跑北市府都看不到、放水。柯文哲說，遠雄可以施工的與公共安全的只有14項，除了14項都應該管制施工。

林亮君說，遠雄大巨蛋遭爆出5月21日偷裝椅子，但調閱資料發現，偷裝前一天市府才由建管處、消防局等聯合稽查大巨蛋，但報告卻是只查辦公棟19樓，改善事項「無」。柯文哲怒問同仁「這是誰簽的？」

林亮君更質疑，不僅北市府5月20日的稽查，包括5月27日、5月6日、5月13日的稽查，北市府都是無改善事項，這樣的稽查不是流於形式，就是縱放遠雄。

柯文哲回應，北市府定期每周三稽查遠雄大巨蛋，固定時間是沒有關係，但要看檢查方式可以再怎樣改進，就是該怎麼做就怎麼做。

都發局長黃景茂則表示，建管處人員稽查都很認真，前一次檢查就有發現問題提報。黃說，5月20日的稽查沒有看到偷裝的椅子，是因人員只在三樓往下看，議員批評「當我沒去過大巨蛋？」局長竟答，「因為是小小的椅子」。

另外，針對重新議約，林亮君說，遠雄大巨蛋案，北市府花了248億餘元取得土地，與遠雄簽使用年限為50年、至2056年10月，但訂的權利金卻是零元，議員問，接下來大巨蛋的議約，北市府可不可爭取更好條件？

柯文哲說，大巨蛋案媒體都在看，遠雄要拿使用執照也是在他任內，所以重新議約不會自己隨便跟他簽，會議會通過、並在有社會共識下重新議約。

柯文哲說，北市府過去以248億元購土地，與遠雄簽約開發權利金、營運權利金都是零，這看來就是有問題，所以要重新議約，會由黃珊珊重啟議約，會由估價公司專案進行議約問題。柯說，「非常清楚，重新議約會算在柯文哲帳上，自己也會考量，會公開透明，社會能接受才會放行使用執照。」

北市 大巨蛋 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲遭指講錯蔣渭水歷史 北市府：立即修正

議員揭中山堂規避採購程序撒錢 柯文哲怒：我親自調查

民眾黨員秀穿2020燈節工作衣 苗博雅轟「市庫通黨庫」

柯文哲講錯蔣渭水歷史 巿府請益他挨批「搞錯對象」　

相關新聞

大巨蛋重新議約 柯文哲：算我帳上，社會接受才放行使照

大巨蛋停工4年多，環境影響差異分析報告今年3月通過後，僅剩「建照變更」最後一關，遠雄建設日前指出已跟北市府取得共識，大巨...

議員揭中山堂規避採購程序撒錢 柯文哲怒：我親自調查

台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，社民黨市議員苗博雅指出，台北中山堂管理所辦活動，一年約200萬預算，卻長期給特定團體，...

民眾黨員秀穿2020燈節工作衣 苗博雅轟「市庫通黨庫」

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今赴市議會總質詢，社民黨市議員苗博雅說，2020台北燈節的工作外套，本該僅市府人員才...

議員轟公宅完工跳票 北市府：因疫情導致延宕

台北市長柯文哲重要施政8年5萬戶公共住宅先前已遭質疑確定跳票。台北市議員邱威傑今天再度質疑，柯文哲任內的公宅政策只有開工...

疫情趨緩 北市643座直飲台重新開放

台北自來水事業處今天表示，配合中央流行疫情指揮中心鬆綁防疫措施，今天重新開放全市643座直飲台，並同步開啟直飲地圖網頁查...

板橋9棟屋齡逾34年透天建物 4年後變身23層住商大樓

新北市板橋區實踐路旁9棟總面積621坪的透天建築物，因居住環境不佳、土地未能有效使用，新北市政府分為住宅區及住商混合區進...

坪林茶鄉少年樸玉計畫夏令營隊 即日起報名

為推廣茶文化，新北市坪林茶郊媽祖觀世音菩薩地藏王菩薩文化協會主辦、新北市政府社會局、坪林區公所協辦的茶鄉少年樸玉計畫夏令...

侯友宜參拜協德宮 大讚坪林生態環境、自行車道

後疫情世代，全台各地逐漸全力拚經濟，新北市長侯友宜為振興地方產業，今先前往坪林在地廟宇協德宮揭「忠義千秋」匾額，感謝廟方...

八里左岸盃棒球賽回來了 2千萬全新場地暢快開打

八里區左岸盃棒球賽是在地學校的年度棒球盛典，過去幾年因經費不足停辦，經市議員鄭宇恩協調，在新北市教育局及體育處協助下，今...

希臘型男免費教英文 3小時變身古蹟導覽員

淡水古蹟博物館小小英語導覽員活動，每年開放報名後都立刻秒殺，今年也將於7月31、8月1日舉辦，每梯次3小時，請來旅英5年...

「巴沙魚」標成「多利魚」 北市衛生局開罰業者4萬

為維護食用水產品的安全，台北市衛生局進行生鮮水產品抽驗，今天公布抽驗結果，共計抽驗24件，其中1件標示不符規定，業者將「...

柯文哲講錯蔣渭水歷史 巿府請益他挨批「搞錯對象」　

台北巿長柯文哲上月底在臉書粉絲頁PO出大稻埕無圍牆博物館宣傳影片，遭文資人士發現講錯蔣渭水歷史，北市府緊急將影片下架，表...

熱門新聞

罷免潮起 挺韓杏仁哥公布陳致中罷免連署站成立

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

土城、新店時雨量破50毫米 新北市三級開設

布農勇士雕像幾乎裸身站路口 民眾羞喊給他衣服穿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。