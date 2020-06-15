議員揭中山堂規避採購程序撒錢 柯文哲怒：我親自調查

台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，社民黨市議員苗博雅指出，台北中山堂管理所辦活動，一年約200萬預算，卻長期給特定團體，且每筆金額拆成10萬以下，沒有任何公開評選、審議，柯文哲聽聞後略微不滿，說「這已經8年了，怎麼還發生這種事」，強調他要親自調查。

苗博雅表示，為了舉辦活動，北市中山堂管理所一年約200萬預算，卻沒有公開評選、審議，由該管理所的主管處理，提供給某團體，且收據很完美，拆成10萬元以下，也沒有辦理採購法驗收程序。

柯文哲略微不滿，說「這已經8年了，怎麼還發生這種事」，指這件事他不知道。

苗博雅又說，中山堂把場地租給台北書院，根據「公用房地提供使用辦法」，應該公開招摽，但中山堂沒有，且把租金打折後，租給特定團體。

台北市財政局長陳家蓁坦言，去年做單位財產訪查，確實有發現這件事，已經機關改正；台北市文化局長蔡宗雄也說，政風處已經協助調查，確實如議員所說，有規避行為，拆成小筆小筆（金額）。

苗博雅直言，會出現這問題，就是該管理所的主管做太久，今年已經做到第9年，她會接到這訊息，就是中山堂同仁已經受不了；柯文哲表示，這就送政風處，他會親自調查。