板橋9棟屋齡逾34年透天建物 4年後變身23層住商大樓

新北市板橋區實踐路旁9棟總面積621坪的透天建築物，因居住環境不佳、土地未能有效使用，新北市政府分為住宅區及住商混合區進行更新，住宅區已在去年開始動工，住商混合曲則在今日舉辦動土典禮，更新後除將興建1棟地上23層建物，還將其中約327坪打造成健身中心捐贈給市府，提供民眾健身運動處所，預計2024年4月完工。

板橋實踐路更新案因所有權人意見無法統一，造成更新案退動進度緩慢，後來甚至無力整合，因此在2012年10月改由榮泰開發建設公司來整合土地及建物所有權人意見，最後同意比例提高至7成後，於2017年7月11日核定實施更新。

此次工程為住商混合部分，更新前為9棟、19戶、屋齡逾34年透天建築，總面積約621坪，更新後將打造成1棟地上23層、地下6層、總計213戶的住商混合建物，預計2024年4月完工。

1至3層為商業區，將進駐6家商家、6間商業辦公室及面積327坪、捐贈給新北體育處的健身中心，提供市民健身空間；4樓以上為住宅區，而地下6層為停車場，提供218輛汽車停車位、247輛機車停車位。