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民眾黨員秀穿2020燈節工作衣 苗博雅轟「市庫通黨庫」

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
社民黨市議員苗博雅指出，2020台北燈節的工作外套，本該僅市府人員才有，但民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠也有，就連民眾黨工也在穿。圖／市議員苗博雅辦公室提供
社民黨市議員苗博雅指出，2020台北燈節的工作外套，本該僅市府人員才有，但民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠也有，就連民眾黨工也在穿。圖／市議員苗博雅辦公室提供

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今赴市議會總質詢，社民黨市議員苗博雅說，2020台北燈節的工作外套，本該僅市府人員才有，但民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠也有，就連民眾黨工也在穿，還印了自己名字，讓柯文哲看了也傻眼，頻問一旁的北市觀傳局長劉奕霆「誰送的？」令苗博雅忍不住罵「市庫通黨庫」。

苗博雅表示，北市府舉辦2020台北燈節，並設計一套墨綠色的工作外套，提供給工作人員，但她接到訊息，覺得很奇怪，為何民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠，也有同樣的工作外套？這兩人是哪個工作人員？

台北市觀傳局長劉奕霆解釋，這款式的工作外套，廠商會提供給府級長官；苗博雅追問，那非府級各單位，為何也會有工作外套？讓劉奕霆一度語塞，回說可能是發給貴賓。

但苗博雅質疑，她調閱資料後，蔡壁如、邱臣遠也沒在貴賓名單，其他黨派的立委去燈節，也沒有拿到外套，提醒劉奕霆的說詞要想清楚，柯文哲聽聞後也頻問「誰送的？」。

苗博雅又說，除了蔡、邱之外，就連民眾黨的黨工也有外套，甚至印上自己的名字，為何能拿台北燈節的物資？並忍不住痛批，市庫怎麼通到黨庫去了？

柯文哲表示，以後發物資要簽收，他會回去查，也要建立制度。

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天赴市議會總質詢。記者許正宏／攝影
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天赴市議會總質詢。記者許正宏／攝影
社民黨市議員苗博雅指出，2020台北燈節的工作外套，本該僅市府人員才有，但民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠也有，就連民眾黨工也在穿。圖／市議員苗博雅辦公室提供
社民黨市議員苗博雅指出，2020台北燈節的工作外套，本該僅市府人員才有，但民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠也有，就連民眾黨工也在穿。圖／市議員苗博雅辦公室提供

苗博雅 台灣民眾黨

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