坪林茶鄉少年樸玉計畫夏令營隊 即日起報名

為推廣茶文化，新北市坪林茶郊媽祖觀世音菩薩地藏王菩薩文化協會主辦、新北市政府社會局、坪林區公所協辦的茶鄉少年樸玉計畫夏令營隊，即日起受理報名。

主辦單位表示，三天兩夜的活動自7月16日上午7:30至7月18日下午16:30，邀請國小一到六年級學童，由專業社團師資，讓孩子藉由親近大自然遠離3C，學習獨立自主，搭配經書教育啟發內在探索、靜心指引，以達「口說好話、心想好意、身行好事」三好目標。

活動地點位在新北市坪林區生態園區及合歡露營渡假村，需自行搭乘交通工具前往。因應防疫，除需攜帶個人盥洗用品及習慣用藥之外，還要自備3個以上醫療口罩。報名費用3千元保證金，含三日活動課程教材、二泊八食、保險、DIY體驗課程及營隊T恤二件，學員只要全程上完課程後，將無息退還。

活動名額共38名，報名日期至6月30日截止，週一至週六早上10點至下午5點可親自送件至新北市坪林區北宜路8段217號，或傳真至（02）2665-7129。報名網址，其他活動詳情可電洽0936207798高明富。