高雄市長補選 侯友宜：國民黨應自主接受挑戰

新北市長侯友宜今天受訪時對高雄市長補選是否「藍白合作」共推人選的問題表示，國民黨應該有自己的自主性，有信心接受挑戰，儘速推出人選再度贏回高雄市民的信賴。

侯友宜今天上午到坪林出席協德宮揭匾及茶席饗宴活動，他接受媒體聯訪時表示，當地是翡翠水庫的上游，歡迎大家在振興經濟的時候，能夠到坪林進行好山好水好健康的生態旅遊。同時，他也對九份是否興建纜車的問題表示，市府目前沒有完整規劃。

媒體追問民眾黨立委蔡璧如接受媒體訪問時表達希望高雄市長補選「藍白合作」共推人選的問題，侯友宜表示，國民黨應該有自己的自主性，有信心接受挑戰，能夠快速的提名在地年輕、有創意、接地氣的候選人。

他表示，國民黨趕緊提出人選後，大家就團結一起，全心全意幫助輔選，盼再度贏回高雄市民的信賴。

他強調，他先把市政擺在第一個優先位置上，如果還有餘力，他一定會全力的來幫自己黨籍的市長候選人加油打氣，全力衝刺。「我們不要怕輸，只要肯團結齊力、願意面對，就有機會能夠再度贏得選舉」。