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侯友宜參拜協德宮 大讚坪林生態環境、自行車道

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市長侯友宜前往坪林協德宮參拜。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮參拜。記者胡瑞玲／攝影

後疫情世代，全台各地逐漸全力拚經濟，新北市長侯友宜為振興地方產業，今先前往坪林在地廟宇協德宮揭「忠義千秋」匾額，感謝廟方長期投入公益慈善，隨後與今年北台灣春季包種茶王李傳清一同品茶及暢遊坪林𩻸（音同「逮」）魚堀(音同「窟」)自行車道，鼓勵當地青農推動地方經濟。

侯友宜表示，𩻸魚堀最重要的宗教信仰活動就是協德宮，在帝爺的保庇下，讓坪林可以順利發展，尤其坪林生態保護是全新北做最好的地方，民眾可到坪林進行生態旅遊。

今前來坪林協德宮除感謝關帝爺的保護，也特別贈送廟方「忠義千秋」匾額，感謝協德宮長期投入公益慈善。

另外，侯也說，𩻸魚堀自行車道層獲得2018年全球百大綠色旅遊地及2019年國際漫遊經典小鎮，可飽覽金瓜寮溪、北勢溪及𩻸魚堀溪美麗風光。

市府目前也推出「OK旅遊」，結合坪林老茶元的深度採茶及瑜伽體驗，讓民眾可以享受森林與儕元的自然氛圍，打造茶香旅遊生態。

今年勇奪「新北茶王」的李傳清家就住在協德宮旁，年輕時就從事茶業生產工作，專做包種茶、東方美人、蜜香紅茶，目前栽培茶園約2甲地，年生產茶約3000公斤。

李傳清表示，製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，今年受到疫情影響，加上入春後氣候寒冷，如何讓包種茶散發清香味甜，對茶農是全新考驗。

新北市民政局長柯慶忠表示，協德宮主祀關聖帝君，建廟超過百年歷史， 廟方提供空間成立坪林第7個銀髮俱樂部，且每月初一、十五舉辦老人共餐、每年正月十二大拜拜為當地年度宗教盛事，家家戶戶都會擺平安宴流水席，感謝關聖帝君一年來的庇佑。

新北市長侯友宜前往坪林協德宮參拜。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮參拜。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮並贈與「忠義千秋」匾額。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮並贈與「忠義千秋」匾額。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮並贈與「忠義千秋」匾額。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮並贈與「忠義千秋」匾額。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮參拜。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮參拜。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮受到民眾熱烈歡迎。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜前往坪林協德宮受到民眾熱烈歡迎。記者胡瑞玲／攝影

坪林 侯友宜

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