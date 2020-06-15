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八里左岸盃棒球賽回來了 2千萬全新場地暢快開打
八里區左岸盃棒球賽是在地學校的年度棒球盛典，過去幾年因經費不足停辦，經市議員鄭宇恩協調，在新北市教育局及體育處協助下，今年由八里區大崁國小扛下主辦重責，恢復比賽，並於耗資近2千萬的八里國中新建棒球場開打，經過兩天賽程，最後由正義國小及淡水國中分別拿下國小及國中組冠軍。
今年的比賽中，共有八里國小、集美國小、忠義國小、正義國小、八里國中、淡水國中和佳林國中參與，市議員鄭宇恩及八里區長吳嘉榮也特別擔任開球嘉賓。
鄭宇恩指出，比賽能讓選手們保持熱度、切磋球技，更是展現球技的大好舞台，過去幾年因公所停止補助經費停辦，讓八里的棒球小將們都很失落，經爭取後，今年由教育局及體育處補助經費，加上台灣防疫有成，讓這場比賽來得及在暑假前舉辦，應屆畢業生也能開心參與。
鄭宇恩表示，今年比賽場地位於剛落成的八里國中文中用地新建棒球場，為教育部體育署及新北市教育局共同補助，耗資1千944萬元打造而成，能在優質場地恢復舉辦左岸盃棒球賽，除了讓八里棒球小將享有「主場優勢」，親朋好友也能就近加油，更顯重要意義。
鄭宇恩也說，未來除持續爭取比賽辦理的經費，提供以賽代訓的機會，讓八里的孩子少負擔一點交通及住宿的龐大費用，同時會協助學校改善球場和球隊訓練環境，持續提升八里棒球運動發展。
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