希臘型男免費教英文 3小時變身古蹟導覽員

淡水古蹟博物館小小英語導覽員活動，每年開放報名後都立刻秒殺，今年也將於7月31、8月1日舉辦，每梯次3小時，請來旅英5年、在台英語教學10年的希臘籍型男邵瑞託(Christos Sarantidis)擔任活動講師，全英文傳授小朋友如何導覽古蹟，活動生動有趣、全程免費，17日起開放報名。

邵瑞託畢業於英國威爾斯大學(University of Wales)，精通英、希臘語及中文，相當熱愛歷史文化，在英國求學期間，認識現在的妻子，並跟隨她來到台灣，自此落地深根，也因妻子在淡古擔任外語導覽員，教學活潑、有趣的邵瑞託也被淡古延攬為小小英語導覽員講師。

淡水古蹟博物館表示，小小導覽員英語體驗將於7月31日、8月1日下午2點到5點登場，每梯次16人，凡是國小3到6年級、有基本英語能力者皆可報名，額滿為止，活動講師十分熟悉淡水文化，並藉著外國人的角度，介紹在地古蹟，分享淡水的美。

淡古館長柏麗梅表示，小小導覽員英語體驗活動去年首次辦理後，廣受好評，今年加碼推出外籍老師的服務，提升英語教學品質，並透過闖關遊戲讓小學生從玩樂中認識淡水古蹟，並學會英文解說。除了外師之外，陣容堅強的英文導覽員也會從旁協助，詳細報名資訊可至官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw或電洽02-2621-2830分機253。