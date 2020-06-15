國王企鵝愛挑食　保育員追到角落「壁咚」才肯吃

台北市立動物園即日起休園10天，園區將進行例行整修，將於6月25日重新開放。休園首日，園方分享國王企鵝動物訓練的日常，表示國王企鵝相當耐餓，卻又很挑食，跟一般動物大不同，平時保育員要煞費苦心追企鵝追到角落，幾乎要到「壁咚」程度，企鵝才願意把魚吃下肚。

北市動物園從2003年開始推廣動物訓練，提升動物環境適應力，10多年下來，已有超過30種動物進行訓練，尤其是亞洲象、非洲象、人猿、黑猩猩、馬來貘等大型動物，均已進展到可採血、注射等醫療訓練。

不過，以往在進行動物訓練時，多以食物作為獎勵，用來引導動物完成正確動作，但園方說，這招對國王企鵝沒用，因為在企鵝的認知裡，危機意識遠大於進食，野外的國王企鵝甚至能長達3、4周不進食，非常耐得住飢餓。

企鵝館館長王怡敏表示，國王企鵝由保育員親自餵飼，有時企鵝會挑食，為了讓企鵝多攝取其他魚類，會進行餵食訓練，除此之外，為讓企鵝全身肌肉能健康發展，每天早上也會安排晨走，也曾安排過游泳訓練。

但企鵝卻不易受「美食」誘惑，王怡敏說，企鵝的眼睛很敏銳，遠遠就能看出今天菜單合不合胃口，若是不喜歡的魚，企鵝就會轉頭跑走，這時保育員就要跟上，用「壁咚」方式跟到角落，等企鵝退無可退，加上飢餓感難耐，就會乖乖把魚吃下肚，吃完第一條後，第二條再給牠們吃喜歡的魚，就像小孩一樣，「先忍吞一口菜才能吃肉」。

外界也好奇動物園企鵝為何不愛下水？園方則解釋，對企鵝來說，水域會有天敵出沒，如果沒有覓食必要，企鵝通常都避不下水。不過，國王企鵝很重視集體行動，如果剛好有幾隻個性大膽的企鵝帶頭游泳，企鵝大軍們也會一窩蜂地跟著下水，形成難得一見的景象。