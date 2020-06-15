北市彩繪人孔蓋亮相 8款城市風景盡收足下

北市水利處「台北蓋水」彩繪人孔蓋展今天登場，共8款融合景點與城市特色意象的人孔蓋亮相，預計將在觀光景點的人行道設置，未來擴大推廣至12個行政區。

「台北蓋水」彩繪人孔蓋展，今在北市府一樓開跑，南港區、大同區、萬華區及中正區彩繪人孔蓋搶先亮相，也展出工作紀實、設計理念等，還有從日治時期至今的歷史人孔蓋與小知識，展期至18日。

北市下工科抽水機動隊主任林得雄表示，設計圖案的視角為抬頭看，從踩在腳下的人孔蓋窺見仰角風貌的城市，別有趣味。

林得雄表示，彩繪人孔蓋預計放在特色、觀光景點的人行道，能吸引更多目光，也一併翻轉大眾對人孔蓋黑黑髒髒印象，未來也將推廣至12個行政區。

彩繪人孔蓋包含中正區融合北一女建中學子、自由廣場意象的「自由之風」、中正紀念堂及北門入題的「有鳳來儀」；洋溢古城風味的大同區「人生求解，癒見大稻埕」及「摩登古意，趣遊台北城」。

萬華區則是融合廟會文化與青山宮八將團「引路童子」等，設計出「萬華日夜巡」及「轉動萬華」；南港區則以「同心共創」及「未來。新都。」呈現車水馬龍以及東區門戶計畫的方興未艾。