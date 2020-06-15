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「巴沙魚」標成「多利魚」 北市衛生局開罰業者4萬

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
為維護食用水產品的安全，台北市衛生局進行生鮮水產品抽驗，今天公布抽驗結果。記者張世杰／攝影
為維護食用水產品的安全，台北市衛生局進行生鮮水產品抽驗，今天公布抽驗結果。記者張世杰／攝影

為維護食用水產品的安全，台北市衛生局進行生鮮水產品抽驗，今天公布抽驗結果，共計抽驗24件，其中1件標示不符規定，業者將「巴沙魚」標示為「多利魚」，已違法食品安全衛生管理法，開罰業者4萬元。

台北市衛生局指出，這次抽驗24件生鮮水產品，包含貝類7件、蝦7件、魚類6件及蟹4件，檢驗多重動物用藥(48項)、重金屬鉛及鎘等，結果均符合規定。

不過，有1件標示不符規定，台北市衛生局表示，「城市商旅股份有限公司德立莊分公司」業者，將「巴沙魚」標示為「多利魚」，已違法食品安全衛生管理法，向業者開罰4萬元。

台北市衛生局說明，巴沙魚屬於價位較低的鯰魚，外觀像鯊魚，魚型呈流線修長，又稱低眼無齒𩷶、低頭𩷶鯰，多以養殖的方式大量生產。

不過，多利魚屬於價位較高的魴魚（又稱鏡魚、鏡鯧、海魴、馬頭鯛），外型呈橢圓形，最大特徵是體側中央有1個藍黑色圓斑，在台灣市場上易被以加工或料理的型式販售，故不易從外觀分辨魚種。

北市衛生局呼籲賣場、超級市場、飯店、餐廳等業者，務必正確依實際產品通俗名稱或與魚種名稱併列標示，避免誤導以維護消費者權益，違者可依食品安全衛生管理法第28條及45條規定，處4至400萬元罰鍰。

多利魚片。圖／台北市衛生局提供
多利魚片。圖／台北市衛生局提供

衛生局 北市 抽驗

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