柯文哲講錯蔣渭水歷史 巿府請益他挨批「搞錯對象」　

台北巿長柯文哲上月底在臉書粉絲頁PO出大稻埕無圍牆博物館宣傳影片，遭文資人士發現講錯蔣渭水歷史，北市府緊急將影片下架，表示修正後會再上傳。台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰表示，事後市府窗口有來訊要請益文資問題，但蕭批評，這根本是搞錯對象。對此，北市府副發言人戴于文說明，除了向蕭文杰請益，也和蔣渭水基金會取得聯繫，針對市長講錯內容會再檢討。

該影片由北市媒體事務組內的自媒體小組製作，影片中，柯文哲手指向永樂市場對街郵局（昔大稻埕郵便局，今迪化街郵局），表示「這個地方就是蔣渭水在這個地方發電報到國際聯盟，控訴日本人在台灣賣鴉片的地方…」此言一出，反遭文資人士批評歷史錯誤，當年是蔣渭水派長子蔣松輝去台北郵便局（今北門郵局）遞件，柯文哲不僅錯置人物、也錯置地點。

事件爆發後，蕭文杰在臉書發6點聲明，其中提到市府媒體組來訊，市府表示有文資問題要請益，但蕭文杰認為，市府真的搞錯對象，因為每個文化資產，絕對都有在地最清楚的人，若在大稻埕要談蔣渭水，應該要跟蔣渭水文化基金會請益，或是長期深耕的莊永明老師。蕭文杰也酸柯文哲歷史真的不太好，幕僚千萬不要讓他代言，「因為他連自己祖父怎麼過世都有8個版本。」

對於市府來訊請教，蕭文杰提到，新北投車站當年開幕，當時他曾到場想聽導覽，卻被市府派大批警力阻止，如今柯文哲講錯蔣渭水歷史，市府卻反過來說要請益，他也提到市府來問算是善意，「這次勉強相信市府好了」。

蕭文杰表示，人都有錯，即使歷史學家都難免考證錯誤，但他認為，柯文哲不是萬能，講錯不是什麼大罪惡，「但是那個山寨民眾黨的主席自比蔣渭水，這一點很可惡，假的永遠不會變成真的」，勸柯文哲把黨名改一改，因為歷史上真正正牌的台灣民眾黨只有4年，「我可沒詛咒他的山寨版這樣短命。」

對此，北市府副發言人戴于文表示，除了跟蕭文杰請益，也有聯繫蔣渭水基金會，會再檢討市長講錯的內容，等影片內容調整過後，將重新上傳。

蔣渭水基金會則表示，「市府本來就該求證清楚」，北市上午有來電致歉，基金會也有向北市府說明影片內容錯在哪，當下建議柯文哲可以補錄新片段，不過北市府仍希望由基金會來做正確說明，雙方已約好時間，屆時將補錄新片段。