九份重啟纜車計畫？ 侯友宜：生態、經濟都需評估
新北市升格前的台北縣時代，包含九份、觀音山、三峽鶯歌都曾有興建空中纜車計畫，但最終都未執行，新北市日前通過「空中纜車系統營運管理辦法」，交通局長鍾鳴時指九份是未來最有機會興建纜車的地方，新北市長侯友宜今前往坪林視察被問到時表示，生態環境與經濟效應都要顧及，九份纜車是否可行還要謹慎評估。
侯友宜表示，九份纜車因附近重金屬汙染緣故，常有許多環保團體有不同聲音與意見，興建纜車的過程中除要謹慎面對，更不要破壞環境生態。市府目前並無完整規畫，若民眾真有需求，會再來謹慎評估可行性。
被問到台北貓纜也被說虧損，未來若興建纜車是否以其當案例參考？侯說，纜車的營運最重要是觀光旅遊的人潮是否有一定的數量，更重要的環境生態及帶來的經濟效益都要進慎評估後才可興建。
九份纜車已經計畫許久、遊客數量很多、經濟效益有一定的可行性，但在環境的生態上必須面對挑戰，因此還是須謹慎評估九份纜車的可行性。
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