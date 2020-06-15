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新北獲前瞻預算再增3地下停車場 2022年底前完工
新北市爭取前瞻預算經費已有22案停車場新建補助，新北交通局指出，新北板橋區五權公園、溪北公園及樹林區長壽公園等3座地下停車場，再獲得前瞻預算補助，預計2022年底前完工，新北將再增加千個汽、機車停車位。
交通局停車管理科長吳政諺說，板橋五權公園地下停車場工程經費4億7385萬元，預計規劃地下3層、348個小型車停車位；溪北公園地下停車場工程經費為3億3166萬元，預計規劃地下2層、270個小型車停車位及50個機車停車位。
樹林長壽公園地下停車場工程經費3億1233萬元，預計規劃地下3層、216個小型車停車位及100個機車停車位，除了停車場外，地上層則興建活動中心。
交通局長鍾鳴時說，3停車場統包工程今日已上網公告，歡迎廠商參與投標，後續還有忠孝公園、興華公園、錦和運動公園地下停車場，以及信義國小、信義公園、重陽公園及捷運幸福站停車場共7座停車場統包工程，預計7月公告統包工程。
交通局說，新北的前瞻計畫停車場案，三重商工地下停車場、民安國小、永康公園及音樂公園等4座地下停車場都將於今年度陸續完工，將持續推動停車場建設，提供民眾智慧化和舒適便利的停車環境。
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