敬老卡加碼宣布延期 黃珊珊：北市不會有加碼之亂

行政院下個月中將發放振興三倍券，北市府原定今天要由台北市長柯文哲宣布敬老卡、愛心卡的加碼方案，不過行程兩度延期。副市長黃珊珊今天表示，北市府希望先解決資料比對、人員訓練，完成之後再公布，作業上才不會發生問題。黃珊珊說，中央有「紓困之亂」，台北市不會有「加碼之亂」，加碼方案本周全部確認之後，本周內就會與外界完整說明。

黃珊珊表示，目前北市府三倍券的振興加碼，正進行後續技術上的處理。黃說，目前確認台北敬老卡的綁定資料，原本以為社會局資料只要上傳就可以，但因中央三倍券政策需與手機號碼綁定，但台北市許多敬老卡長輩、愛心卡持卡人並沒有留手機號碼，甚至連電話號碼也沒有留。

黃珊珊說，目前北市府的新方案就是研議除協助長輩上網登錄，或提供據點協助長輩靠卡上傳登錄，北市府不希望三倍券啟動之後，才因資料不夠完整讓長輩、愛心卡持卡人資料被剔除，所以今天上午也與台北市長柯文哲報告，預計本周將問題解決清楚，也會同步開始尋找綁定靠卡的場地，北市府也會提供人力協助。

黃珊珊也表示，目前敬老卡約有45.7萬張、愛心卡9.2萬張，總計有50多萬的卡片，有些卡片的資料還需要修正，另外針對新申請的敬老卡及愛心卡，北市府會先協助綁定動作。北市府希望趁三倍券發放之前，先解決資料比對、人員訓練完成，在作業上才不會發生問題，中央有紓困之亂，但台北市不會有加碼之亂，本周全部確認之後，本周內會與外界完整說明。