北市高中職以下學校 6/20全面開放

台北市副市長黃珊珊今天說，接獲許多民眾反映要找場地運動，評估新冠肺炎疫情趨緩，決議全市高中職以下學校提前至20日全面開放。

黃珊珊、教育局長曾燦金上午召開「校園解封政策」記者會，黃珊珊表示，校園戶外場地已於13日開放，室內場地原訂要到7月15日才開放，但因接獲許多民眾反映需要運動空間，與各方討論後，決議提前至6月20日開放。

教育局資料顯示，各校室外場地13日解封，室內場地則是「有條件」解封，屬機關間或學校間教育活動且符合防疫規定者才能使用，如落實實名制、維持社交距離、不共餐，使用後要清潔消毒等規定。

曾燦金進一步說明，學校各類運動場、球場、活動中心（含禮堂）、游泳池、教室、演藝場所及會議室20日全面開放，意即民眾平日上午5時至7時、下午5時30分至晚間9時30分；假日上午5時至晚間9時30分都可進校園運動。