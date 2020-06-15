提前三周解禁！北市校園6月20日全面開放

國內疫情趨緩，北市教育局先前宣布6月13日開放高中職校園室外場地，考量畢業季，室內場地也提供給機關借用，原訂7月15日學期結束才正式解封。近來接獲大量民眾反映室內運動場使用需求，教育局今宣布校園室內、室外場地將於6月20日起恢復正常開放，提早3周解禁。

北市教育局主秘陳素慧表示，上周宣布校園開放，就有民眾打來問能否預借球場、會議室，於是再邀集家長會、教師會評估，大家皆認為邊境嚴管，國內疫情受到控制，可重新開放讓民眾入校運動，因此提早三周全面解禁。

陳素慧說，先前開放室外場地，如操場可讓民眾可以去散步、運動，室內場館主要開放給機關借用，如活動中心球場、會議室、電腦教室、演藝廳，比如有私幼要辦畢業典禮，只要符合防疫指引，就可以向場館單位申請借用。

陳素慧表示，校園全面解封，民眾若要租借校園場地，也須落實實名制，並維持社交距離、不共餐、使用後清消等原則，經學校審查後即可借用，但若再出現有本土確診案例，將視情況調整開放範圍。