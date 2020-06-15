北市高中以下校園室內外場地 提前6/20全面解封開放

疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊今天宣布，台北市市立高中職、國中及國小校園，平假日室內、室外校園場地，提前從6月20日起全面解禁、全面恢復正常開放，供一般民眾運動及租借使用。

北市教育局長曾燦金表示，台北市高中職以下校園，原本7月15日才要全面開放，現考量疫情趨緩、民眾需求，提前6月20日全面恢復正常開放。平日上課日的開放時段為上午5點至7點、下午開放時段為下午5點半至7點半，至於例假日開放時段為上午5點至晚間9點半。若學校寒暑假有課輔課程，則會比照一般的上課時段開放。

儘管北市府宣布校園全面開放，但仍有國小表達希望維持7月15日放暑假再開放，曾燦金表示，對於有學校希望維持七月中才全面開放，曾表示，政策還是全面開放，除非學校有特殊因素例如有工程整修等，因安全疑慮才能專案報請，否則還是要求北市高中職以下校園全面開放。

曾燦金表示，台北市從13日開始，北市校園操場等戶外場地開放，但市內場地僅提供機關、學校租借。但從20日起，室內場地也開放民眾租借使用。至於學校有些場地如活動中心、禮堂、網球場、會議室、游泳池等，需使用者付費，也會依照標準收費開放。

北市教育局呼籲，台北市校園場地逐步開放，歡迎民眾進入校園從事休閒運動，但仍需要遵守各校校園開放的相關規定，並保持校園環境清潔，維持社交距離，若民眾有咳嗽或生病等症狀，也應在家休息，力行防疫新生活運動。