柯文哲臉書講錯蔣渭水歷史 北市：修正內容後會再上架

台北市長柯文哲5月26日在臉書粉絲專頁PO出推廣大稻埕無圍牆博物館影片，被文資人士發現竟連歷史都講錯，也未向蔣渭水基金會查證，且過去北市文化局旅遊摺頁也曾錯印資訊，誤將陽明山美軍宿舍區標示成「松基公園」，錯置資訊並非首次；北市府副發言人戴于文表示，目前先將影片下架，重新檢視內容，修正後會再上架，未來歷史查證也會更謹慎。

影片中，柯文哲先是與台灣城市速寫藝術家鄭開翔在永樂市場前速寫互動，柯文哲也參一咖，宣傳台北市大稻埕無圍牆博物館，不過，柯文哲一度口誤講成「無城牆博物館」。

影片末端設計「阿北講古」橋段，柯文哲手指向永樂市場對街郵局（昔大稻埕郵便局，今迪化街郵局），表示「這個地方就是蔣渭水在這個地方發電報到國際聯盟，控訴日本人在台灣賣鴉片的地方，所以常常是因為有故事，讓建築物有生命，這是1920年代的台灣，歷史就被封存在這個地方。」

影片PO出後，被文資人士發現內容有誤。台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰指出，史料網路上都找得到，蔣渭水反對日本在台灣把鴉片專賣制度與統治政策結合，但當年狀告國際聯盟的人，不是蔣渭水，通報地點也不士是稻埕郵便局，而是1930年由長子蔣松輝騎著腳踏車，從大稻埕趕到台北郵便局（今北門郵局）遞件，才將此事揭發。

至於大稻埕郵便局，蕭文杰說，當年台灣民眾黨大甲支部成立，蔣渭水確實曾在大稻埕郵便局發布電報，資料都有留著，他批評文資要尊重在地，但柯市府卻連蔣渭水基金會都不願意找。

蕭文杰說，柯文哲去年創立台灣民眾黨，說要向蔣渭水致敬，但大稻埕文資保留並非柯文哲政績，周圍文史古蹟，如李臨秋故居面臨產權爭議，柯市府也不出手相助，蔣松輝當年通報國際聯盟的北門郵便局，如今面臨都更開發，就連文化部都看不下去。蕭文杰批評，柯文哲利用蔣渭水抬高政治聲量，自詡蔣渭水信徒，做事方式卻跟蔣渭水背道而馳。

相關內容也被轉PO至社群平台，網友批評「山寨就是山寨！在演化也無法變正品」、「心不在，不用那麼勉強吧」、「拿公帑去詢宣傳自己文哲黨，這一點都不科學」，也有網友說「不知道是寫稿的幕僚不用心，還是自以為是的阿北自己胡說八道？」