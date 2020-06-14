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雨炸新北校門口變泳池 水利局解釋：瞬間雨量逾40毫米

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北傍晚因瞬間豪雨部分地區出現淹水情況，三峽台北大學校門口一度變泳池。圖／新北市消防局提供
新北傍晚因瞬間豪雨部分地區出現淹水情況，三峽台北大學校門口一度變泳池。圖／新北市消防局提供

中央氣象局針對17縣市發布豪雨特報，新北市今晚包含板橋、新莊、三峽等地皆出現積水情況，直到晚間7點半才逐漸消退，新北市水利局長宋德仁表示，主要因瞬間豪大雨導致宣洩不及而積水，雨勢趨緩後積水已退去。

晚間大雨造成板橋台65線快速道路道土城往五股，近板城路、板橋果菜市場一帶，上高架橋引道處、大漢溪上方積水約5至15公分、新莊區中正路地藏庵積水約15公分。

土城區和平路81號北大側門隆恩街積水約5公分、三峽台北大學周邊道路包含隆恩街、大學路及學勤路口，一度積水約5至15公分。

因應大雨特報，新北市府今17時10分強化三級開設，水利局、警察局、交通局及災防辦強化三級人員立即進駐災害應變中心，並請土城區、新店區、中和區災害應變中心同步開設，其他區公所如時雨量達開設標準時也將同步開設。

宋德仁表示，三峽在10分鐘內一度雨量達到23.5毫米，之後的10分鐘又下了17毫米，等於20分鐘內累計超過40豪雨的雨量，才會造成北大周邊道路積淹水，校門成為天然泳池。

宋解釋，一般情況若10分鐘內雨量超過15毫米，或一般側溝雨量超過50毫米時，雨量就無法立即退散，因此才會造成積淹水的情況。

另外，土城和平路因位於暫緩發展地區，屬於尚未開發的低窪地帶，此次豪雨中才會出現積水現象，然在雨勢減緩後，各地積淹水情況都在20分鐘內消退，沒有出現嚴重災情。

雨量 豪雨

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