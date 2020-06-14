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破除身障者就業高牆 非身障、不同障別一起想解方

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市長柯文哲上任後推動「公民咖啡館」，帶動不同公共議題的討論。本次由台灣公益團體自律聯盟籌畫，討論身障者職場議題。記者趙宥寧／攝影
台北市長柯文哲上任後推動「公民咖啡館」，帶動不同公共議題的討論。本次由台灣公益團體自律聯盟籌畫，討論身障者職場議題。記者趙宥寧／攝影

身障者就業常面臨諸多阻礙，舉凡職缺少、職種單一，即便機關達一定人數，需要進用身障者，卻有許多企業寧可被罰款，也不願聘僱障礙者。曾到大企業做餐飲開發的劉凡真，當年因老闆沒把人當人才看待，毅然決然離職創業，當起自己的老闆，目前旗下有2名助手，未來也想要雇用身障者，「自己人幫自己人」。

台北市長柯文哲上任後推動「公民咖啡館」，透過不同局處專業，帶動不同公共議題的討論。本次由台北市勞動局與台灣公益團體自律聯盟籌畫，針對身障者「職業培訓」、「友善職場」、「對話機制」、「創新職種」、「職涯發展」等五大主軸議題，拆為5桌進行討論，由桌長帶討論，每人可以換桌3次，最終回到各組進行分享。

台北市勞動力重建運用處長葉琇姍表示，往年只會針對單一障別開場次，今年首度邀請身障者、非身障者一同參與，也沒有限制障別，只要有意願參加，大家都可以來聊，進而了解彼此想法，桌長都來自社會企業界，交流過程中，也能帶入社會創新的元素。

劉凡真3歲時被診斷出重度聽障，靠著勤奮苦讀，高中念北一女，大學念台大公衛系，受訪時他笑稱「現在這科系很夯」，但8年前從大學畢業，起先還不知道自己能做什麼工作，也發現障礙者能選擇的產業實在太少，當年懷抱著「百萬年薪」夢想，劉凡真選擇創業，與家人在淡水經營「阿凡真」鄉野烘培坊，但餐飲業一年比一年難做，只能不斷充實自己，找到突破機會。

鄭承謙是腦性麻痺協會理事，大學時期讀媒體，過去曾擔任清潔工，但做了10個月，發現自己體力不堪負荷，現在重拾專業，成立個人工作室，改行當Youtuber。鄭承謙說，透過公民咖啡館討論，從社企界、各類障別理解不同需求，未來也會從障礙者角度發想企畫，讓障礙者的聲音，能被更多人聽見。

過去社會常教育障礙者適應社會，但企業聘僱員工，卻仍抱持「做公益」的想像。廣青文教基金會行銷企劃黃律慈說，基金會有許多志工是身障人士，對他們而言，基金會工作能讓他們發現自身專長，但志工只有車馬費，收入相對不穩，透過公民咖啡館討論，探討障礙者如何進入職場，把障礙翻轉成優勢，如視障者對聲音敏銳，也許就能勝任客服工作，創造更多可能。

本次台灣公益團體自律聯盟籌畫，針對身障者「職業培訓」、「友善職場」、「對話機制」、「創新職種」、「職涯發展」等五大主軸議題。記者趙宥寧／攝影
本次台灣公益團體自律聯盟籌畫，針對身障者「職業培訓」、「友善職場」、「對話機制」、「創新職種」、「職涯發展」等五大主軸議題。記者趙宥寧／攝影

身障者 咖啡館

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