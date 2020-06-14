雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

受午後對流影響，中央氣象局今下午針對全台17縣市發布大雨特報，其中新北市土城區時雨量達到52mm、新店區51.5mm、中和區42mm，多處地點也傳出淹水狀況，台北大學正門口水深更達到15公分，校門口變成涓涓小河。

因應大雨特報，新北市府今17時10分強化三級開設，水利局、警察局、交通局及災防辦強化三級人員立即進駐災害應變中心，並請土城區、新店區、中和區災害應變中心同步開設，其他區公所如時雨量達開設標準時也將同步開設。

其中北大側門隆恩街一帶，積水路段長50公尺、寬30公尺，深度達5公分，北大正門大學路與學勤路口，積水則長達150公尺、寬50公尺，深度達15公分；土城區和平路81號附近也出現積水，馬路變成黃澄澄的小河。