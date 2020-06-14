快訊

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

獨／男星憂生活斷炊！妻子一句話霸氣承諾養他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

中央社 / 新北14日電
新莊、土城有積水情形，五股成泰路1段附近現有長約2公里的淹水，用路人需改道。圖／取自「新北交通族」粉專
新莊、土城有積水情形，五股成泰路1段附近現有長約2公里的淹水，用路人需改道。圖／取自「新北交通族」粉專

新北市今天下午開始下起大雨，新北市政府消防局表示，時雨量重點區為土城、新店、中和；新莊、土城有積水情形，五股成泰路1段附近現有長約2公里的淹水，用路人需改道。

新北市政府消防局表示，新北市目前時雨量重點區為土城區52毫米、新店區51.5毫米，以及中和區42毫米，新北市災害應變中心(EOC)已強化三級開設，土城區、新店區、中和區災害應變中心同步開設，持續監測雨情。

消防局表示，新莊區中正路地藏庵附近，有水深約15公分的積水；土城區和平路北大側門（隆恩街），有長約50公尺、寬約30公尺、深約5公分的積水，北大正門（大學路與學勤路口）則有長約150公尺、寬約50公尺、深約15公分的積水，正由現場人員排除中。

警方表示，五股區成泰路1段附近現有長約2公里的淹水，汽機車無法通行，已加派人力到場警戒，請用路人改道。

消防局表示，板橋區台65快速道路土城往五股方向的高架引道，稍早有約7公分的積水，積水已退。

新北市今（14日）下午開始下起大雨，時雨量重點區為土城、新店、中和。其中，新莊、土城出現積水情形。 圖／擷取自中央氣象局官網
新北市今（14日）下午開始下起大雨，時雨量重點區為土城、新店、中和。其中，新莊、土城出現積水情形。 圖／擷取自中央氣象局官網

雨量

延伸閱讀

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

土城、新店時雨量破50毫米 新北市三級開設

汛期土石防災要注意 新北社區兵推演練災害撤離路徑

纜車管理辦法通過 新北九份纜車現曙光

相關新聞

雨彈狂炸新北 台北大學校門變小河

受午後對流影響，中央氣象局今下午針對全台17縣市發布大雨特報，其中新北市土城區時雨量達到52mm、新店區51.5mm、中...

九份重啟纜車計畫 地面纜車受歡迎空中纜車疑慮待化解

水金九纜車計劃案沉寂近10年，因為新北市通過「空中纜車系統營運管理辦法」重現曙光，交通局長鍾鳴時還指九份是未來最有機會的...

土城、新店時雨量破50毫米 新北市三級開設

新北市今天下午大雨，土城、中和與新店3地測得40毫米以上雨量，市府傍晚5時許三級開設，目前水利、警察及消防等單位已進駐災...

新北大雨 五股淹水車輛無法通行

新北市今天下午開始下起大雨，新北市政府消防局表示，時雨量重點區為土城、新店、中和；新莊、土城有積水情形，五股成泰路1段附...

全省走透透 柯文哲：學習之旅認識頭人、增廣見聞

台北市長、民眾黨主席柯文哲今天赴台中接受廣播專訪。對於全省跑透透，柯文哲說，他是學習之旅，因政治是專業，全省跑是要認識「...

纜車管理辦法通過 新北九份纜車現曙光

新北市升格前的台北縣時代，包含九份、觀音山、三峽鶯歌都曾有興建空中纜車計畫，不過最後都未執行，新北通過「空中纜車系統營運...

烏來雲仙樂園纜車 新北：1年內納管

烏來的雲仙樂園空中纜車是新北目前唯一纜車，過去依機械遊樂設施設置及檢查管理辦法管理，新北通過「空中纜車系統營運管理辦法」...

不用遠赴雲林古坑！台北市中山區復華公園種滿滿咖啡樹

上班前人手一杯的咖啡，幾乎成了現代的都市生活常態，但品味咖啡之餘，想一睹咖啡樹的廬山真面目，其實並不用遠赴雲林古坑，在台...

推動地方振興二部曲 侯友宜體驗深坑四寶DIY手作

後疫情時代，全台各縣市逐漸開始拚經濟，新北市長侯友宜為振興新北經濟，繼昨日視察電影觀光產業後，今至深坑攜手20個商圈，讓...

影／侯友宜：振興經濟從庶民經濟做起 小聚點商圈開始

新北市市長侯友宜上午前往深坑老街出席「新北安心fun尋龍輕鬆buy」商圈聯合行銷活動。在疫情趨緩之際，攜手20個商圈，鼓...

賞櫻勝地天元宮做愛心 連續3年包千顆粽送弱勢

隨著端午節腳步接近，新北市淡水無極天元宮號召志工製作1千顆粽子，致贈給淡水區公所，分送給在地的獨居長者及弱勢家庭，淡水區...

天母夢想樂園「蒙上一層灰」 7月封PU步道改排水

台北市天母夢想樂園開幕至今一個多月，天天人滿為患，卻有家長反應溜索旋轉區動線危險、遊具網格小、PU步道滿地沙。台北市體育...

熱門新聞

全濕了！午後大雷雨襲擊 水淹台中車站購票大廳

菊系大集合？高市府發布人事異動 代理局處長名單出爐

影／太平山鳩之澤道路邊坡崩塌持續擴大 宣布休園至9月

台中突來暴雨 大里國光路一帶多處淹水

身障專用停車位疑似「釘子車」 社會處無法可查處

天母夢想樂園「蒙上一層灰」 7月封PU步道改排水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。