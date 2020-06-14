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新北大雨 五股淹水車輛無法通行
新北市今天下午開始下起大雨，新北市政府消防局表示，時雨量重點區為土城、新店、中和；新莊、土城有積水情形，五股成泰路1段附近現有長約2公里的淹水，用路人需改道。
新北市政府消防局表示，新北市目前時雨量重點區為土城區52毫米、新店區51.5毫米，以及中和區42毫米，新北市災害應變中心(EOC)已強化三級開設，土城區、新店區、中和區災害應變中心同步開設，持續監測雨情。
消防局表示，新莊區中正路地藏庵附近，有水深約15公分的積水；土城區和平路北大側門（隆恩街），有長約50公尺、寬約30公尺、深約5公分的積水，北大正門（大學路與學勤路口）則有長約150公尺、寬約50公尺、深約15公分的積水，正由現場人員排除中。
警方表示，五股區成泰路1段附近現有長約2公里的淹水，汽機車無法通行，已加派人力到場警戒，請用路人改道。
消防局表示，板橋區台65快速道路土城往五股方向的高架引道，稍早有約7公分的積水，積水已退。
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