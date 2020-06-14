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九份重啟纜車計畫 地面纜車受歡迎空中纜車疑慮待化解

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市府通過「空中纜車系統營運管理辦法」，交通局長鍾鳴時說，未來九份是最有機會的地方。圖／聯合報系資料照片
新北市府通過「空中纜車系統營運管理辦法」，交通局長鍾鳴時說，未來九份是最有機會的地方。圖／聯合報系資料照片

水金九纜車計劃案沉寂近10年，因為新北市通過「空中纜車系統營運管理辦法」重現曙光，交通局長鍾鳴時還指九份是未來最有機會的地方。地方人士對地面纜車抱持高度期待，但如果是空中纜車，擔心會有侵犯住家隱私和天候限制問題。

新北市未升格前的台北縣時代，縣府在2008年推出「金九海陸空觀光城」，要在九份、水湳洞興店觀光台車、空中纜車、觀光城文化遊憩度假中心，後來胎死腹中。

鍾鳴時說，興建纜車除了要有龐大資金，空中纜車系統營運管理辦法出爐後，業者多了份保障，就更有意願提案。九份地區有黃金博物館、九份老街，目前上山道路環境不理想，興建空中纜車機會相對較高。

瑞芳區龍鎮里長林文清多年前曾探討纜車疏解九份山城假期人潮的重要性，認為興建纜車有助拉高觀光人潮，纜車門票若結合當地消費優惠，更可創造商機，金瓜石及水湳洞地區人口才不會持續外移。

林文清說，地方上多期待纜車系統帶動觀光，但希望是像早年礦業索道或香港太平山的地面纜車，而非空中纜車，同時期待投資纜車公司協助地方老街再造，山城才不致成為失去靈魂的軀殻。

九份老街商圈理事長許立育表示，九份觀光的問題是塞車問題，如果能興建地面纜車，就能大大減輕交通壓力，商家當然樂觀其成。如果要興建空中纜車，一定要避免通過住宅區上方，而且也要考量冬季東北季風強，空中纜車可能會常因風勢過強停駛的問題。

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纜車 九份

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