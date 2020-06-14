汛期土石防災要注意 新北社區兵推演練災害撤離路徑

5月全台進入防汛期，許多民眾對過往蘇迪勒颱風或豪大雨所釀成的嚴重坡地災害事件記憶猶新，為讓土石流潛勢社區民眾持續保有土石流防災知識及相關應變能力，新北市農業局積極辦理「土石流自主防災社區2.0培訓」，今年規畫26場社區兵棋推演及5場社區防災實作演練，強化民眾防災危機意識。

新北市共有235條土石流潛勢溪流，其中高潛勢高達52條，土石流防災教育必須落實，新北市先前已因2015年蘇迪勒颱風及2017年0601豪雨事件發生嚴重坡地災害，由於平地開發趨近飽和，坡地開發只會越來越多，為此，農業舉持續辦理土石流自主防災社區培訓。

除了兵棋推演向社區民眾介紹坡地及土石流災害特性及人和勘查社區周遭環境，並利用社區兵棋地圖來討論避難處及疏散路線，目前規畫舉辦26場自主防災社區兵推。

另外，也舉辦5場實作演練，模擬颱風天或豪大雨侵襲時，土石流保全戶親身演練，進行土石流紅、黃警戒發布的疏散撤離情況，民眾可從兵推討論及實作演練加強潛在危險區域與防災概念，並提升社區凝聚力。

新北市農業局長李玟表示，實作演練是模擬土石流疏散避難撤離的程序，土石流保全戶應特別重視，其中，5月8日市府與八里區公所於八里長坑國小舉辦土石流避難演練，模擬八里面臨致災性豪雨導致土石鬆動及撤離機制等狀況。

未來也將陸續在淡水水源里、鶯歌區北鶯里、金山區三界里及泰山區大科里進行實作演練，此外，透過農業局設立的Line @ 「新北市土石流守護神2.0」（LINE ID: @lyo3306s）也可即時掌握防災訊息。