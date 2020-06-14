全省走透透 柯文哲：學習之旅認識頭人、增廣見聞

台北市長、民眾黨主席柯文哲今天赴台中接受廣播專訪。對於全省跑透透，柯文哲說，他是學習之旅，因政治是專業，全省跑是要認識「頭人」朋友、加上增廣見聞。至於8月15日高雄市長補選是否藍白合？柯說，民眾黨或柯文哲的最大特色是多元開放。

柯文哲說，醫生有兩種，一種可以選病人，一種不能。尤其他是急診、加護病房醫生，根本不能選病人？柯也開玩笑，「難道國民黨的病人一率不打麻藥？民進黨的打安眠藥比較不會吵？」。柯說，他就是不能選病人，所以容忍度很高。

不過提到容忍度，柯文哲也忍不住抱怨，表示現在社會只要是不同黨，就會被當成壞人、被妖魔化，柯說，他現在在PTT的外號很多，包括檳榔、叉燒包、紅心芭樂，除了有「檳榔柯」的外後、還有一個黑柯網站叫「檳榔勒戒所」。柯說，他明明是二二八難家屬，結果變檳榔，真的想不通。

另外，對於後疫情時代，柯文哲說，以他醫學專業，他預估11月時疫情應該會捲土從來，因現在北半球進入夏季，疫情跑到南半球，包括印度，巴西、南美洲、非洲等國疫情升高，但等到11月，北半球又進入冬季，疫情應該會跑回來。

柯文哲說，現在全球疫情約每天增加12至8萬，若每天平均增加10萬就代表疫情還在燒，目前台灣是鎖國，但若邊境一開疫情就會跑進來，現在台灣每天嘉玲、嘉玲，反而令人擔心會失去警覺心，以為沒事，會又燒回台灣。

柯文哲也提到，目前美國每天約新增2萬確診人數，已經持續兩周，但美國還是世界最大國家、加上11月就要總統大選，若每天兩萬、兩萬確診，再燒個兩個月，他看，連川普都不會贏。

柯文哲說，現在台灣防疫很大問題，就是擔心成功為失敗之母，第一波成功，但第二波再回來會鬆懈，所以應該要做好處理。所以現在北市府會預先推演，若疫情反撲如何再逐步管制。

至於妻子陳佩琪，柯文哲說，對於陳佩琪逆時中寫臉書，柯文哲說，他常拜託陳佩琪不要寫，不過只會乖個兩周，之後又發作，所以要陳佩琪多值夜班去賺錢。柯文哲也抱怨，在家裡哪有他講話的機會，所以他在外面愛講話，就是因為「報復性講話」」，因為在家裡沒有講話的機會。