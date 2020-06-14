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纜車管理辦法通過 新北九份纜車現曙光

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北通過「空中纜車系統營運管理辦法」，讓未來若要興建纜車有法可循，新北交通局長鍾鳴時指出，未來九份是最有機會的地方。圖／報系資料照片
新北通過「空中纜車系統營運管理辦法」，讓未來若要興建纜車有法可循，新北交通局長鍾鳴時指出，未來九份是最有機會的地方。圖／報系資料照片

新北市升格前的台北縣時代，包含九份、觀音山、三峽鶯歌都曾有興建空中纜車計畫，不過最後都未執行，新北通過「空中纜車系統營運管理辦法」，讓未來若要興建纜車有法可循，新北交通局長鍾鳴時指出，未來九份是最有機會的地方。

2004年北觀處和八里鄉公所積極推動觀光纜車BOT，路線規畫自觀音山硬漢嶺到八里渡船頭，卻因造價高且風景未被看好而作收；2008年台北縣府以BOT模式推動三鶯纜車案，可行性也因財務效益不、民間投資誘因不高，也宣告失敗。

台北縣觀光旅遊局也曾在2008年推出「金九海陸空觀光城」，要在九份、水湳洞興店觀光台車、空中纜車、觀光城文化遊憩度假中心，但也因為環團等抗議聲浪，最後再升格前取消該方案。

鍾鳴時說，管理辦法出爐後，也讓欲興建空中纜車的業者有法可循，多了份保障也許就有人願意提出，興建纜車除了要有龐大資金，頭尾車站位置非常重要，像香港海洋世界，或是國外的纜車尾站有大型花園、滑雪勝地等。

鍾鳴時表示，以新北來說九份有機會，上面有黃金博物館、九份老街，等個山上就是個遊憩區，且目前上山路程環境不好，也不能再多開闢道路，九份未來興建空中纜車的機會是相對較高。

新北市議員林裔綺說，管理辦法後對九份的觀光、交通是曙光，民眾也非常期待，也曾與新北市長侯友宜談論過九份的纜車，市長也認為有機會，因此大家都樂見其成，不過除業者投資的意願，政府在經費也要大力支持，美事才會促成。

鍾鳴時表示，興建纜車由可以由政府主導，但要看是否有資金，或是政府有計畫招攬民間投資也很好，也能民間自提，但重點要是對台灣觀光發展有信心，管理辦法已通過，也歡迎提出申請。

纜車 九份

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