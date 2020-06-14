烏來雲仙樂園纜車 新北：1年內納管

烏來的雲仙樂園空中纜車是新北目前唯一纜車，過去依機械遊樂設施設置及檢查管理辦法管理，新北通過「空中纜車系統營運管理辦法」後，交通局長鍾鳴時說，1個年內雲仙樂園纜車必須納管，成為大眾運輸工具，車站動線都需調整，且票價不再包含樂園費用，業者初步有意願申請合法化。

雲仙樂園空中纜車原為遊樂園纜車，吵20餘年始終沒有管理機關，經濟部、交通部針對纜車管理有一套機制，新北為了協助合法化，參酌交通部空中纜車營運管理辦法的規定，通過新北的管理辦法，讓業者申請取得空中纜車合法許可。

鍾鳴時表示，雲仙樂園的空中纜車是遊樂區內部設施，按照新管理辦法，不僅是纜車系統，就連站體環境、售票價格都要調整，纜車就是大眾運輸工具，售價不能包含入園費用，運輸工具不含娛樂稅，未來車票、門票有所區別。

朝日月潭纜車模式前進，鍾鳴時指出，日月潭纜車不需要購買九族樂園的門票就可搭乘，至於雲仙樂園的纜車票價，與載客量、系統維護成本有關，業者會提供營運計畫書，只要報備核准就可以。

鍾鳴時表示，辦法通過後業者1年內就要申請，交通局會審查包括證照、紀錄、保養維護管理，營運安全、保險等項目都要制度化，業者需要合格技師、每天定期檢查，都要送政府機關備查、納管。

鍾鳴時說，雲仙空中纜車審請過後，也要比照捷運系統的初勘、履勘，既使是舊系統也要照新制度來走一遍，未申請就不能營運，要合法化必須歷經這過程，有與業者接觸過，初步有了解有意願來申請。