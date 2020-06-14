業者疏浚河道竟埋廢棄物 新北環保查獲送辦

環保局接獲通報指三峽區弘道里河川工程疑似有遭填埋廢棄物情事，經會同警方稽查當場破獲承攬河道疏浚的工程廠商非法掩埋廢棄物。全案依違反廢棄物清理法移送法辦。

環保局今天表示，13日接獲民眾通報指業者疑似於河道偷埋廢棄物，經會同警方到場要求怪手司機開挖，果然挖出數袋廢棄物，內容包括廢纖維或棉、布等混合物，由警方將現場怪手司機、領班帶回偵訊。

環保局表示，經偵訊發現，業者疑因承攬河道清淤工程挖除的淤泥少，不足核銷，才會自行運來鄰近縣市下水道工程產出袋裝土方及其他廢棄物充當河川疏浚清淤挖掘成果，以便用來申報清淤費用。

環保局表示，業者訊後被依違反廢棄物清理法移送新北地方檢察署偵辦，可面臨1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。環保局也要求廠商將填埋物挖出並運至合法廢棄物處理廠處理。