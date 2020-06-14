推動地方振興二部曲 侯友宜體驗深坑四寶DIY手作

後疫情時代，全台各縣市逐漸開始拚經濟，新北市長侯友宜為振興新北經濟，繼昨日視察電影觀光產業後，今至深坑攜手20個商圈，讓民眾從6月至11月消費享折扣，還加碼推出打卡抽獎等活動。

繼昨日新北振興首部曲「青春電影YA」後，侯友宜今前往深坑老街再推振興二部曲「新北安心fun 尋龍輕鬆buy」。他說，新北聯合商圈所有實體促銷活動從疫後的振興，帶動市民經濟來拚，盼更多消費者來商圈促進買氣，市府從4月開始協助商圈申請補助，並規畫、協助20個商圈辦理戶外活動。

即日起至11月除線上活動、優惠促銷動與文化體驗外，也有爬山、戶外遊程等多元活動，未來也將推出振興三倍券商圈優惠方案，促進商圈買氣。

深坑有四寶，包含黑豬肉、綠竹筍、文山包種茶及臭豆腐，報名體驗四寶DIY活動還送100元抵用券，「俗擱大碗」，還有抽大獎活動。他說，商圈的促銷政府扮演行銷的角色，實體活動、電商平台、付費機制等，讓商圈在振興經濟中即刻復位。

新北市商圈聯合發展協會理事長黃建強表示，在活動期間在深坑商圈特約店使用行動支付，消費滿百即送30元抵用券，9月推出深坑四寶豆腐、黑豬肉香腸等DIY活動。

石碇商圈則推出登山健行活動，並與特色餐廳及在地藝術職人配合讓民眾體驗受做活動。另，有18個商圈向中央申請「商圈振興補助」，獲得1850萬經費，未來淡水與金山商圈將聯合舉辦「青春山海線-淡金藝遊趣」活動，而蘆洲商圈則辦理「神將蘆洲喜樂町」活動。