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賞櫻勝地天元宮做愛心 連續3年包千顆粽送弱勢

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市淡水無極天元宮號召志工製作1千顆粽子，致贈給淡水區公所，分送給在地的獨居長者及弱勢家庭。圖／淡水區公所提供
新北市淡水無極天元宮號召志工製作1千顆粽子，致贈給淡水區公所，分送給在地的獨居長者及弱勢家庭。圖／淡水區公所提供

隨著端午節腳步接近，新北市淡水無極天元宮號召志工製作1千顆粽子，致贈給淡水區公所，分送給在地的獨居長者及弱勢家庭，淡水區長巫宗仁表示，淡水無極天元宮不只是國內知名的賞櫻景點，更是充滿愛心的宗教聖地，已連續3年贈送愛心粽。

淡水無極天元宮20幾年前在廟的四周開始種植櫻花，在廟方及志工用心照料下，櫻花樹逐漸成林，每到3、4月櫻花季時，粉色的櫻花海籠罩山頭，吸引大批遊客造訪，成為北台灣著名的賞櫻勝地。

今年因應疫情，天元宮在3月時宣布，由於園區進行水土保持工程，進出動線狹窄，加上賞花及參香民眾恐近接觸距離，決定配合政府防疫措施，請民眾改為「線上賞櫻」。

雖然少了櫻花季，但隨著疫情趨緩、端午佳節到來，天元宮改飄起了濃濃的粽子香，日前號召志工製作1千顆愛心粽，從一大清早便開始洗粽葉、煮配料、包粽子，顆顆料多味美。

巫宗仁指出，這次1千顆粽子皆是志工現場包製，完成後立刻由區公所同仁協助送到各個弱勢家庭及獨居長者手中，熱騰騰的粽子散發粽葉香氣，包含著大家的愛心與關懷，並藉由送粽子的機會，到弱勢家庭中關懷起居及健康狀況，也讓他們感受到端午佳節的氣氛和社會中滿滿的溫暖。

櫻花季 粽子 淡水

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