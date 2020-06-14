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天母夢想樂園「蒙上一層灰」 7月封PU步道改排水

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
共融沙坑區緊鄰PU步道廣場，上、下各設有三個水龍頭，卻有不少人會將沙子帶到廣場上，水龍頭一開，排水口被沙子塞爆。圖／讀者提供
共融沙坑區緊鄰PU步道廣場，上、下各設有三個水龍頭，卻有不少人會將沙子帶到廣場上，水龍頭一開，排水口被沙子塞爆。圖／讀者提供

北市天母夢想樂園開幕至今一個多月，天天人滿為患，卻有家長反應溜索旋轉區動線危險、遊具網格小、PU步道滿地沙。台北市體育局表示，5月中已請廠商調整網格尺寸，並架設告示牌，但沙坑區排水要靠工程改善，預計7月會發包，屆時將封閉PU步道。

天母夢想樂園上月初開幕，9米高棒球主題溜滑梯成全場焦點，若想體驗9米高刺激感，孩子必須靠自己爬上高處，卻有不少人鞋子楦頭小，攀爬過程中，卡在安全維護網，後頭又擠滿排隊人潮，孩子上也不是、下也不是，家長只能在下方指導，想辦法幫「鞋子」脫困；溜索旋轉區則有孩子會四處衝，一沒「停、看、聽」，就會與溜過來的孩子對撞。

此外，共融沙坑區緊鄰PU步道廣場，上、下各設有三個水龍頭，小朋友可以取水做沙雕，卻有不少人會將沙子帶到廣場上，水龍頭一開，排水口被沙子塞爆，泥水就這樣往PU步道流竄，地面泥濘不堪。

台北市體育局運動設施科長劉哲明表示，溜索旋轉區已加設告示牌，請家長多加留意；安全維護網也請廠商拉緊繩索，網格尺寸已縮小，另有民眾反應滑梯接縫處大，已請廠商填補。

至於沙坑排水問題，劉哲明說，設計時確實低估孩子創造力，沒料想到孩子會將沙子帶上來，反讓水管堵塞，短期內會請原施工廠商協助排水，長期來看須改善排水動線，工程預計7月發包，由於適逢暑假，工程期間僅會封閉PU步道，也會加派工班，加快工程進度。

北市 夢想 體育

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