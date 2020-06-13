天母夢想樂園 遊具安全網卡鞋…已改善

北市天母夢想樂園開幕一個多月，天天人滿為患，有家長反映溜索旋轉區動線危險、遊具網格小、PU步道滿地沙。體育局表示，5月中已請廠商調整網格尺寸，並架設告示牌，但沙坑區排水要靠工程改善，預計7月發包。

天母夢想樂園上月初開幕，9公尺高棒球主題溜滑梯成全場焦點，孩子得靠自己爬上去體驗，不少孩子在攀爬過程中，鞋子卡在安全維護網，後頭又擠滿排隊人潮，孩子上也不是、下也不是，家長只能在下方指導，想辦法幫「鞋子」脫困；溜索旋轉區則有孩子會四處衝，一沒「停、看、聽」，就會與溜過來的孩子對撞。

此外，共融沙坑區緊鄰PU步道廣場，上、下各設有三個水龍頭，小朋友可取水做沙雕，卻有不少人會將沙子帶到廣場上，水龍頭一開，排水口被沙子塞爆，泥水就這樣往PU步道流竄，地面泥濘不堪。

體育局運動設施科長劉哲明表示，溜索旋轉區已加設告示牌，請家長多加留意；安全維護網也請廠商拉緊繩索，網格尺寸已縮小，另有民眾反映滑梯接縫處大，已請廠商填補。

至於沙坑排水問題，劉哲明說，設計時確實低估孩子創造力，沒料想到孩子會將沙子帶上來，反讓水管堵塞，短期內會請原施工廠商協助排水，長期來看須改善排水動線，工程預計7月發包，施工期間僅會封閉PU步道，也會加快工程進度。