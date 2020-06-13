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新北露天汽車電影院登場 振興娛樂產業首部曲

中央社 / 新北13日電

新北市露天汽車電影院今晚在三重大都會公園旁觀光市集停車場放映，搭配胖卡美食、觀賞強檔電影。市府經濟發展局希望藉新型態消費模式，打響後疫情提振影城娛樂經濟首部曲。

新北市經濟發展局表示，攜手秀泰影城、新光影城、華映娛樂、CATCHPLAY、樂到家娛樂、華影國際等業者，合作推出「新北振興首部曲」露天汽車電影院，鼓勵民眾進入影城觀賞，實際支持影城與國片產業。

活動首日，今天晚上特別播映在新北市東北角取景的「傻傻愛你，傻傻愛我」；14日將播映睽違27年、風華再現的「射鵰英雄傳之東成西就」，同時更首次公開播放由G.E.M.鄧紫棋演唱的「可不可以，你也剛好喜歡我」電影主題曲「很久以後」。

「很久以後」已在網路有1600萬人次觀賞，MV是選在新北市平溪區懷舊菁桐小鎮取景，深刻動人。現場也會接力播放下半年強檔國片的精采預告。

經發局表示，露天電影院由秀泰及新光影城提供全套放映設備，音響為身歷聲系統，讓民眾在不發動的車內，體驗電影院的效果。2天各限量100輛汽車入場，開放報名後8分鐘就額滿。

今晚放映前，「傻傻愛你，傻傻愛我」主演與導演藍正龍到場力挺，金馬影帝李康生及導演瞿友寧也表達支持。

秀泰影城總經理廖偉銘表示，歡迎民眾於後疫情時代以行動力前往電影院支持電影產業、國片業者。新北市有美麗天然環境、人文風情，歡迎更多片商、投資方、導演來新北拍片，為後疫情時代衝出新商機。

新北市長侯友宜今天下午前往樹林區秀泰影城鼓勵民眾消費，感謝秀泰影城願意與市府攜手合作露天汽車電影院，攜手振興消費帶動經濟發展。

樹林秀泰影城店長林忠震表示，受疫情影響，電影院與親子設施業績下滑9成，12個廳（含巨幕廳）的影城，最慘的一天只剩2廳在營業，美食街也剩5成業績。

經濟發展局指出，秀泰生活樹林店是樹林首座影城商場，也是市府重要公有土地招商案。市府提供今年4至6月土地租金減收5成優惠，並聯合行銷。

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