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新北拚後疫情綠金產業 品嚐竹筍正當時

中央社 / 新北13日電

新北市府今天表示，綠竹筍有「低熱量、低膽固醇、高纖維」特性，今年梅雨充沛，產量穩定、品質良好，現代人重視養生，在後疫情時代值得大家品嚐當地、當季、當令的優質農產。

新北市農業局表示，北部地區是台灣主要的綠竹筍產區，新北綠竹筍生產面積逐年增加，已達2300餘公頃，是全國最大產區，年產量1萬2000餘公噸，年產值將近新台幣17億元，成為新北市重要的綠金產業。

新北主要產區為五股、三峽及八里區，綠竹筍在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，境內已有24個綠竹筍產銷班、筍農取得產銷履歷、有機的驗證，品質深受各界肯定。

農業局表示，挑選綠竹筍的訣竅是，外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，千萬不能「出青」。

綠竹筍有「低熱量、低膽固醇、高纖維」特性，夏天可品嚐清涼綠竹筍，口感多汁、清爽、甘甜，吃多不會有負擔，簡單方便又健康養生。

新北市府農業局長李玟表示，每年6月至9月是新北綠竹筍盛產期，最近一波梅雨是及時雨，讓北部的綠竹筍陸續生長。

今年除持續與產區農會推廣，也與飯店業者合作，推出各種餐點與創意料理。八里區及五股區農會營運的兩個綠竹筍晨間直銷中心，三峽五寮商圈大街都可購買當季的在地綠竹筍。

另透過農業局整合線上平台的「新北綠竹筍e易購」，讓大家在後疫情時代，用指尖消費、輕鬆下單吃好筍。除鮮筍，還有真空熟筍、筍包、筍乾、綠竹筍香腸、竹筍雞等多樣產品。

農業局說，第8屆「新北筍王爭霸戰」日前評鑑出爐，由深坑區的筍農黃鈺筑奪得「新北筍王」寶座，美筍王為新店區的張慶隆、甜筍王為泰山區的唐俊煌。市府將於7月4日在台北希望廣場的展售會表揚得獎者。

疫情 梅雨

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