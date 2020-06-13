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振興疫後經濟 侯友宜訪觀光工廠捏糕餅代言

中央社 / 新北13日電

新北市長侯友宜推動疫後信心與庶民經濟，今天到觀光工廠代言，並親手製作日式糕點。他自稱捏出日式的和菓子是「賜福」，盼業者各種搭配振興券的促銷活動，可提振經濟發展。

侯友宜今天下午與民主進步黨籍立法委員吳琪銘、新北市議員林金結、洪佳君等人，參訪三叔公食品的手信坊觀光工廠。也與土城區長陳國欽、多數里長一起體驗手作綠豆糕、日式糕餅，共同搗麻糬。

手信坊董事長陳世洋簡報表示，疫情影響使得成立10年的觀光工廠來客數與業績都只有去年同期的一半，外銷產品出貨量也減少。今年是最具挑戰的一年，但逆勢投資新台幣220萬元改善環境與設備，盼望疫情後提供更好的服務。

陳世洋說，振興經濟三倍券即將發放，手信坊觀光工廠配合中央政府振興券，提出系列加碼折扣活動，特定禮盒買一送一，還有買1000元送300元現金抵用券等。

侯友宜細心的看著糕餅師傅的示範，體驗製作糕點，外觀捏出花朵造型的美麗和菓子，他笑稱作品是「賜福」，盼望透過政府帶頭振興經濟，及鼓勵民眾多外出消費的新生活運動，快速活絡新北商業活動，促進更多商機。

侯友宜還與觀光工廠的客人互動、問候、合影、簽名，並感謝手信坊在疫情期間捐贈6000盒伴手禮，增送第一線抗疫醫護人員和提供給弱勢家庭。

侯友宜表示，不分藍綠一起推動疫後新經濟、新生活，將透過與民間力量團結合作，以消費信心、投資信心及營運信心推動振興經濟。聽取業者建議後，也希望新北的研習、校外教學等活動，可以將觀光工廠列為選項之一。

市府經濟發展局表示，協助觀光工廠等中小企業振興經濟，提供顧問輔導團指導企業提案企劃，爭取中央研發補助，推動「急救貸」利息補貼與企業認購觀光工廠優惠禮品等措施。

觀光工廠

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