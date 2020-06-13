快訊

中國「航母」現身陽朔？桂林人看著看著就哭了

高雄某學校15生爆上呼吸道群聚 感染 初檢結果出爐

全國有機分級評鑑比賽 雙料冠軍獎落新北

中央社 / 新北13日電

新北市政府今天舉辦「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」頒獎暨展售會，條形包種茶與球形烏龍茶翠蛙選獎，由新北市茶農鄭信忠及新北淨源茶場奪得，由市長侯友宜頒獎。

新北市府農業局今天表示，2020為台灣有機茶元年，舉辦全國首屆有機茶評鑑，由產官學三方評審品評，並以「風味輪」描述入等茶特殊風味，完美呈現有機茶的香氣及滋味。

TAGs（標籤）分類分級評鑑，以有機茶園指標翡翠樹蛙的數量及燙金顏色區分等級，分為翠蛙選、金蛙選、銀蛙選及銅蛙選。由新北市政府、行政院農業委員會茶業改良場、瑠公農業產銷基金會、慈心有機農業發展基金會及新北市有機運銷合作社共同辦理。

市府農業局說，新北茶農鄭信忠及淨源茶場從全國好手的225件競賽茶品中脫穎而出，分別奪下條形組與球形組的冠軍。

鄭信忠為新北市有機運銷合作社社員，10年前返鄉務農，承接父母的有機茶園，延續三代有機理念，本次賽會獲得1翠3金1銀的好成績。

淨源茶場西元2009年成立，推廣有機茶並溝通理念、教育輔導、茶園管理、製茶流程、行銷販售等工作，賽會獲得1翠2金2銀5銅好成績。

侯友宜頒發獎牌致詞時表示，新北市文山包種茶產量、品質及技術是全國之冠，鼓勵參賽有機茶農透過評鑑辨別茶品特色，藉以選出符合個人喜好的優質茶品。發展產業拚經濟之際，也鼓勵以友善環境的有機耕作為長期目標。

他說，除坪林文山包種茶，三峽也有碧螺春，石門有鐵觀音，新北各處都有好茶，盼望推廣有機好茶。大家端午節吃粽子時，也可品茶讓胃更舒服。頒獎後，侯友宜也品嚐今年的冠軍茶球形烏龍茶，由淨源茶場的茶技師掌茶。

侯友宜

延伸閱讀

侯友宜走訪影城、觀光工廠 將補助360萬推觀光工廠消費

影／侯友宜種樹救地球！聞高市長提前補選 喊話全面迎戰

「幫地球降溫」 侯友宜植樹籲共同珍惜生態環境

願景工程辦種樹嘉年華 侯友宜現身為未來種一棵樹

相關新聞

影／侯友宜種樹救地球！聞高市長提前補選 喊話全面迎戰

新北市長侯友宜今天(13日)上午出席由聯合報願景工程主辦的「幫地球降溫-牽手種樹嘉年華」活動，侯友宜在現場開心地帶著小朋...

中和碧湖社區路面毀損 藝術家巧手繪製3D鯉魚蓮花池

路面工程也能很藝術！新北市中和碧湖社區入口路面因長期使用，部分地磚隆起破裂，不利於行，有家長要接送小孩時因此受傷，中和區...

第一屆全國有機茶分類分級評鑑 新北茶農拿下雙冠軍

新北市政府今天在台北希望廣場舉辦「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」頒獎典禮，條形包種茶、球形烏龍茶冠軍皆...

願景工程辦種樹嘉年華 侯友宜現身為未來種一棵樹

「種樹、護樹、救台灣！」新北市長侯友宜今天上午11點特別到訪新北市八二三紀念公園，參與聯合報系願景工程主辦的「幫地球降溫...

侯友宜出席聯合報系植樹活動 呼籲種樹幫地球降溫

聯合報系願景工程今天舉辦「幫地球降溫-牽手種樹嘉年華」活動，新北市長侯友宜今天與願景工程執行長羅國俊共同在中和四號公園種...

疫情解封後第一個完整周末 新北多處見人潮

中央流行疫情指揮中央於本月7日宣布大解封，今明2天是解封後第一個完整周末，新北市多處出現人潮，但未恢復到全盛時期的情況；...

「幫地球降溫」 侯友宜植樹籲共同珍惜生態環境

新北市市長侯友宜今天上午前往新北中和八二三公園參加由聯合報願景工程所主辦的「幫地球降溫，牽手種樹嘉年華」活動。侯友宜親自...

125位在台印度人車隊遊行為台灣加油、為印度祈福

「Taiwan can help」！台灣印度車隊俱樂部及台灣印度人社群商會發起「感謝台灣在COVID-19的抗疫中成功並...

樹林生命紀念館開放405骨骸位 昨30位民眾睡園區排隊

新北市樹林生命紀念館為滿足民眾多樣性需要，增設405個骨骸位，今天上午8點起開放申請選位。昨天下午就有2、30位民眾排隊...

福隆沙雕玩懸日 黃金灑落點點夕陽伴餘暉好美

2020福隆沙雕藝術季自上月開展後，展期到9月30日止，32件由國內沙雕好手完成的國際級沙雕作品，座落福隆海攤的黃金沙灘...

北市福國社宅開工 預計113年入住

位於台北市北投區承信路的福國社會住宅，昨舉行開工動土典禮，建案經費19.38億元，興建地下3層、地上17層鋼筋混凝土建築...

「市民在福中不知福」 柯文哲承認失言

台北市長柯文哲前天在議會答詢時，針對最新民調施政滿意度低，認為市民人在福中不知福；柯昨赴議會總質詢，議員王世堅指出，因台...

熱門新聞

高市某校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 已要求停課

高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

影／大甲盃首開打！大甲媽36執士路過彰化被黑衣人聚眾毆傷

高市校園集體上呼吸道群聚感染 莊人祥：無須過度緊張

大甲媽今進彰化城 一信徒跌倒兩員警被炸傷　

海運快遞增6倍 基隆港聯興設專區7月開張大舉招募人才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。