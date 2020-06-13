全國有機分級評鑑比賽 雙料冠軍獎落新北

新北市政府今天舉辦「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」頒獎暨展售會，條形包種茶與球形烏龍茶翠蛙選獎，由新北市茶農鄭信忠及新北淨源茶場奪得，由市長侯友宜頒獎。

新北市府農業局今天表示，2020為台灣有機茶元年，舉辦全國首屆有機茶評鑑，由產官學三方評審品評，並以「風味輪」描述入等茶特殊風味，完美呈現有機茶的香氣及滋味。

TAGs（標籤）分類分級評鑑，以有機茶園指標翡翠樹蛙的數量及燙金顏色區分等級，分為翠蛙選、金蛙選、銀蛙選及銅蛙選。由新北市政府、行政院農業委員會茶業改良場、瑠公農業產銷基金會、慈心有機農業發展基金會及新北市有機運銷合作社共同辦理。

市府農業局說，新北茶農鄭信忠及淨源茶場從全國好手的225件競賽茶品中脫穎而出，分別奪下條形組與球形組的冠軍。

鄭信忠為新北市有機運銷合作社社員，10年前返鄉務農，承接父母的有機茶園，延續三代有機理念，本次賽會獲得1翠3金1銀的好成績。

淨源茶場西元2009年成立，推廣有機茶並溝通理念、教育輔導、茶園管理、製茶流程、行銷販售等工作，賽會獲得1翠2金2銀5銅好成績。

侯友宜頒發獎牌致詞時表示，新北市文山包種茶產量、品質及技術是全國之冠，鼓勵參賽有機茶農透過評鑑辨別茶品特色，藉以選出符合個人喜好的優質茶品。發展產業拚經濟之際，也鼓勵以友善環境的有機耕作為長期目標。

他說，除坪林文山包種茶，三峽也有碧螺春，石門有鐵觀音，新北各處都有好茶，盼望推廣有機好茶。大家端午節吃粽子時，也可品茶讓胃更舒服。頒獎後，侯友宜也品嚐今年的冠軍茶球形烏龍茶，由淨源茶場的茶技師掌茶。