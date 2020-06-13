侯友宜走訪影城、觀光工廠 將補助360萬推觀光工廠消費
新北市推動信心經濟與庶民經濟，新北市長侯友宜今下午走訪秀泰生活樹林店及位於土城的手信坊創意和菓子文化館，關懷業者受疫情影響狀況。侯友宜表示，預計將補助360萬元經費，推觀光工廠相關三種方案，包括輕旅行踩線團、國旅卡方案及行動觀光工廠。
侯友宜說，為推動新北疫後新經濟，市府透過與民間力量合作，以「消費信心」、「投資信心」及「營運信心」三大面向持續推動「信心經濟」。
樹林秀泰店長林忠震說，疫情期間，電影院與親子設施業績下滑9成，12廳的影城，最慘一天只剩2廳在營業，美食街也僅剩5成業績。親子設施樂米樂園採取一周多日休館策略，美食街則由公司出面代表與UberEats簽約開辦餐飲外送服務爭取訂單，也主動減租回饋予櫃位。
手信坊董事長陳世洋說，疫情期間業績僅剩2成，外銷出貨量也減少許多，不過，今年雖然是成立10年來最具挑戰的一年，但還是選擇扎根新北，逆勢投資220萬元改善環境工程，也捐贈6千盒伴手禮，提供醫護人員和弱勢家庭。
經發局表示，秀泰生活樹林店是市府公有土地招商案之一，政府提供今年4至6月土地租金減收5成優惠。此外，針對觀光工廠等中小企業協助，提供顧問輔導團指導企業提案，爭取中央研發補助，及推動「急救貸」利息補貼與企業認購觀光工廠優惠禮品等措施。
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