萬粽一心！台南北門仁安宮包粽1萬4千顆「驅除疾厄」

台南北門區仁安宮今天由董事長侯信良、副董事長兼任總幹事侯蔡雪吟陪同，市長黃偉哲市長偕立委賴惠員暨地方機關民意代表，齊聚舉香向主祀李府千歲等眾神祈福，並與文山里百位志工一起包粽子。現場接力完成1萬4千顆肉粽，以「萬粽一心」在端陽驅除疾厄，肉粽將分送給北門區共568戶人家，

侯蔡雪吟指出，今年端午節例行由董事會撥付經費和董事長暨董監事們發心樂捐，購買食材，由文山里辦公室發動里民一起縛粽過節。配合政府防疫政策，原本停辦，疫情中心6月7日解禁後，文山里長李英信積極發動上百名里內志工，將仁安宮提供縛粽豐富素材，11日就開始進行繁複的前置備料作業，今天完成1萬4千顆肉粽出爐。

李英信表示，仁安宮的端午節肉粽已推出5年，是蔡雪吟獨門配方，供不應求，從第一年的幾千顆，年年增加數量，至今年增加至1萬4千顆，將分送董監事們、工作團隊暨在地方上服務的警消、海巡單位、區公所等機關團體及北門區各戶人家。