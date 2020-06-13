快訊

醫勞盟直播醫材會議30分鐘 與會者發現後反對喊卡

波頓新書爆料：川普只在乎連任 多次犯下危及國安罪行

萬粽一心！台南北門仁安宮包粽1萬4千顆「驅除疾厄」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南北門仁安宮志工合力包了1萬4千顆粽子。圖／北門區公所提供
台南北門仁安宮志工合力包了1萬4千顆粽子。圖／北門區公所提供

台南北門區仁安宮今天由董事長侯信良、副董事長兼任總幹事侯蔡雪吟陪同，市長黃偉哲市長偕立委賴惠員暨地方機關民意代表，齊聚舉香向主祀李府千歲等眾神祈福，並與文山里百位志工一起包粽子。現場接力完成1萬4千顆肉粽，以「萬粽一心」在端陽驅除疾厄，肉粽將分送給北門區共568戶人家，

侯蔡雪吟指出，今年端午節例行由董事會撥付經費和董事長暨董監事們發心樂捐，購買食材，由文山里辦公室發動里民一起縛粽過節。配合政府防疫政策，原本停辦，疫情中心6月7日解禁後，文山里長李英信積極發動上百名里內志工，將仁安宮提供縛粽豐富素材，11日就開始進行繁複的前置備料作業，今天完成1萬4千顆肉粽出爐。

李英信表示，仁安宮的端午節肉粽已推出5年，是蔡雪吟獨門配方，供不應求，從第一年的幾千顆，年年增加數量，至今年增加至1萬4千顆，將分送董監事們、工作團隊暨在地方上服務的警消、海巡單位、區公所等機關團體及北門區各戶人家。

台南市長黃偉哲（左二）由仁安宮董事長侯信良（右二）、副董事長兼任總幹事侯蔡雪吟（中）陪同，獻粽向主祀李府千歲等眾神祈福。圖／北門區公所提供
台南市長黃偉哲（左二）由仁安宮董事長侯信良（右二）、副董事長兼任總幹事侯蔡雪吟（中）陪同，獻粽向主祀李府千歲等眾神祈福。圖／北門區公所提供
台南北門仁安宮志工合力1萬4千顆粽子。圖／北門區公所提供
台南北門仁安宮志工合力1萬4千顆粽子。圖／北門區公所提供

北門 端午節 疫情

延伸閱讀

影／8年前遭縱火 新營醫院北門分院投入3億整建開工拚轉型

台南老舊急水溪橋 營建署擘畫改建

延平橋改建等重大建設計畫 賴惠員邀營建署長勘查

影／防疫今解封 賴清德棒球賽封殺郭國文

相關新聞

影／侯友宜種樹救地球！聞高市長提前補選 喊話全面迎戰

新北市長侯友宜今天(13日)上午出席由聯合報願景工程主辦的「幫地球降溫-牽手種樹嘉年華」活動，侯友宜在現場開心地帶著小朋...

中和碧湖社區路面毀損 藝術家巧手繪製3D鯉魚蓮花池

路面工程也能很藝術！新北市中和碧湖社區入口路面因長期使用，部分地磚隆起破裂，不利於行，有家長要接送小孩時因此受傷，中和區...

第一屆全國有機茶分類分級評鑑 新北茶農拿下雙冠軍

新北市政府今天在台北希望廣場舉辦「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」頒獎典禮，條形包種茶、球形烏龍茶冠軍皆...

願景工程辦種樹嘉年華 侯友宜現身為未來種一棵樹

「種樹、護樹、救台灣！」新北市長侯友宜今天上午11點特別到訪新北市八二三紀念公園，參與聯合報系願景工程主辦的「幫地球降溫...

侯友宜出席聯合報系植樹活動 呼籲種樹幫地球降溫

聯合報系願景工程今天舉辦「幫地球降溫-牽手種樹嘉年華」活動，新北市長侯友宜今天與願景工程執行長羅國俊共同在中和四號公園種...

疫情解封後第一個完整周末 新北多處見人潮

中央流行疫情指揮中央於本月7日宣布大解封，今明2天是解封後第一個完整周末，新北市多處出現人潮，但未恢復到全盛時期的情況；...

「幫地球降溫」 侯友宜植樹籲共同珍惜生態環境

新北市市長侯友宜今天上午前往新北中和八二三公園參加由聯合報願景工程所主辦的「幫地球降溫，牽手種樹嘉年華」活動。侯友宜親自...

125位在台印度人車隊遊行為台灣加油、為印度祈福

「Taiwan can help」！台灣印度車隊俱樂部及台灣印度人社群商會發起「感謝台灣在COVID-19的抗疫中成功並...

樹林生命紀念館開放405骨骸位 昨30位民眾睡園區排隊

新北市樹林生命紀念館為滿足民眾多樣性需要，增設405個骨骸位，今天上午8點起開放申請選位。昨天下午就有2、30位民眾排隊...

福隆沙雕玩懸日 黃金灑落點點夕陽伴餘暉好美

2020福隆沙雕藝術季自上月開展後，展期到9月30日止，32件由國內沙雕好手完成的國際級沙雕作品，座落福隆海攤的黃金沙灘...

北市福國社宅開工 預計113年入住

位於台北市北投區承信路的福國社會住宅，昨舉行開工動土典禮，建案經費19.38億元，興建地下3層、地上17層鋼筋混凝土建築...

「市民在福中不知福」 柯文哲承認失言

台北市長柯文哲前天在議會答詢時，針對最新民調施政滿意度低，認為市民人在福中不知福；柯昨赴議會總質詢，議員王世堅指出，因台...

熱門新聞

高市某校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 已要求停課

高雄麵店女員工被老鼠咬染上漢他病毒 全台累積達7例

影／大甲盃首開打！大甲媽36執士路過彰化被黑衣人聚眾毆傷

大甲媽今進彰化城 一信徒跌倒兩員警被炸傷　

高市校園集體上呼吸道群聚感染 莊人祥：無須過度緊張

海運快遞增6倍 基隆港聯興設專區7月開張大舉招募人才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。