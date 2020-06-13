中和碧湖社區路面毀損 藝術家巧手繪製3D鯉魚蓮花池
路面工程也能很藝術！新北市中和碧湖社區入口路面因長期使用，部分地磚隆起破裂，不利於行，有家長要接送小孩時因此受傷，中和區公所近日完成鋪面工程，還請彩繪藝術家畫上3D立體的鯉魚蓮花池，凸顯在地特色也賞心悅目，也受到小朋友及當地民眾好評。
中和區長賴俊達表示，碧湖社區綜合大樓設有中和幼兒園碧湖分班、錦昌市民活動中心、碧湖社區活動中心及長青聯誼中心，每天都有非常多人出入該大樓出口，其中幼兒園師生及家長每天出入達600人次，加計活動中心進出人次則超過千人，同時有交通車進出，導致大樓廣場部分地磚鋪面隆起或破損，不利行人，曾有家長接送學童時因此受傷。
賴俊達說，為了保障幼兒、家長及長者安全，區公所協助大樓進行出入口地面鋪設工程，並請彩繪藝術家畫上美麗的立體圖案，也避免民眾違規停放車輛在廣場上。
工務課課長陳亦揚說，工程設計重點考量地面負重及耐用性，工程拋除原有地磚，改以剛性水泥混泥土鋪面平整又堅固。施工完成後，聘請綵繪藝術家於地面上彩繪賞心悅目的3D立體的鯉魚荷花池，設計理念在凸顯在地特色，活用工程外可產生的附加價值，期望用少許的經費寓教於生活之中，潛移默化培養小朋友藝術感。
負責彩繪的繪畫師林建新說，彩繪的特色是畫作做結合地名、地點，因地處「碧湖社區」，地點在「碧湖幼兒園」，所以彩繪「碧湖」；又因位於「錦昌里」，湖中「錦鯉」悠遊徐徐如生。創作的巧思鋪陳寓意地理位置的綵繪，會讓人一目了然，留下深刻的記憶。
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