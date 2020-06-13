第一屆全國有機茶分類分級評鑑 新北茶農拿下雙冠軍

新北市政府今天在台北希望廣場舉辦「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」頒獎典禮，條形包種茶、球形烏龍茶冠軍皆落新北，農業局表示，此次評鑑以有機茶園指標翡翠樹蛙做為標準，以樹蛙數量及燙金顏色區分等級。

過往的茶葉比賽中，都以特等獎及頭等獎、二特獎、三等獎區分級別，農業局指出，翡翠樹蛙對環境的生活條件要求很高，所以用有機茶園的指標生物做為等級區分，最大獎依序為翠蛙選、金蛙選、銀蛙選以及銅蛙選。

此次條形包種茶、球形烏龍茶冠軍分別由茶農鄭信忠及淨源茶場拿下，農業局說，淨源茶場2009年於坪林成立，從事教育輔導、茶園管理、製茶流程、行銷販售等工作，這次比賽也獲得一翠、二金、二銀、五銅的好成績。

新北茶農鄭信忠10年前返鄉承接父母的有機茶園，延續三代有機理念，在這次比賽中獲得一翠、三金、一銀等佳績。鄭信忠說，他是種植翠玉品種的包種茶，如果製茶功夫若不夠、過程做不好，泡茶時容易喝到澀味，但若成功就可喝到濃郁的野花香氣，很少茶農會選擇製作有機茶，因為太難養家餬口，新北成立運銷有機合作社也進而帶動有機茶，還舉辦比賽，對農友來說有實質幫助。

「早期因為辦案要熬夜，刑警都有泡茶習慣，偶爾也喝一點茶，所以也非常喜歡茶。」侯友宜說，他到新北市任職後，認識更多茶種，有坪林包種茶、三峽碧螺春、石門鐵觀音等，各處都有好茶，也更了解茶，希望把新北的有機好茶推廣到全台灣。

侯友宜表示，他謝謝農糧署等單位協助完成品鑑。新北市茶農在這次比賽，無論是產量、技術及品質都是全國第一，端午節將至，民眾吃粽子時再泡一壺有機茶喝，可保胃腸舒暢。