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第一屆全國有機茶分類分級評鑑 新北茶農拿下雙冠軍

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北茶農鄭信忠（右二）拿下第一屆全國有機茶分類分級評鑑「條形包種茶組」冠軍，新北市長侯友宜（左二）到場頒獎。記者江婉儀／攝影
新北茶農鄭信忠（右二）拿下第一屆全國有機茶分類分級評鑑「條形包種茶組」冠軍，新北市長侯友宜（左二）到場頒獎。記者江婉儀／攝影

新北市政府今天在台北希望廣場舉辦「第一屆2020年全國有機茶TAGs分類分級評鑑」頒獎典禮，條形包種茶、球形烏龍茶冠軍皆落新北，農業局表示，此次評鑑以有機茶園指標翡翠樹蛙做為標準，以樹蛙數量及燙金顏色區分等級。

過往的茶葉比賽中，都以特等獎及頭等獎、二特獎、三等獎區分級別，農業局指出，翡翠樹蛙對環境的生活條件要求很高，所以用有機茶園的指標生物做為等級區分，最大獎依序為翠蛙選、金蛙選、銀蛙選以及銅蛙選。

此次條形包種茶、球形烏龍茶冠軍分別由茶農鄭信忠及淨源茶場拿下，農業局說，淨源茶場2009年於坪林成立，從事教育輔導、茶園管理、製茶流程、行銷販售等工作，這次比賽也獲得一翠、二金、二銀、五銅的好成績。

新北茶農鄭信忠10年前返鄉承接父母的有機茶園，延續三代有機理念，在這次比賽中獲得一翠、三金、一銀等佳績。鄭信忠說，他是種植翠玉品種的包種茶，如果製茶功夫若不夠、過程做不好，泡茶時容易喝到澀味，但若成功就可喝到濃郁的野花香氣，很少茶農會選擇製作有機茶，因為太難養家餬口，新北成立運銷有機合作社也進而帶動有機茶，還舉辦比賽，對農友來說有實質幫助。

「早期因為辦案要熬夜，刑警都有泡茶習慣，偶爾也喝一點茶，所以也非常喜歡茶。」侯友宜說，他到新北市任職後，認識更多茶種，有坪林包種茶、三峽碧螺春、石門鐵觀音等，各處都有好茶，也更了解茶，希望把新北的有機好茶推廣到全台灣。

侯友宜表示，他謝謝農糧署等單位協助完成品鑑。新北市茶農在這次比賽，無論是產量、技術及品質都是全國第一，端午節將至，民眾吃粽子時再泡一壺有機茶喝，可保胃腸舒暢。

農業局長李玟表示，2020年為台灣有機茶元年，新北市政府聯合茶業改良場、瑠公農業產銷基金會、慈心有機農業發展基金會及有限責任新北市有機運銷合作社合作辦理全國有機茶評鑑，由產官學三方評審，並新創「風味輪」描述獲選茶的風味，讓大眾更能了解有機茶的香氣及滋味。

農業局表示，6月13、14日連續兩天在台北希望廣場舉辦茶葉展售會。記者江婉儀／攝影
農業局表示，6月13、14日連續兩天在台北希望廣場舉辦茶葉展售會。記者江婉儀／攝影

樹蛙 侯友宜

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