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侯友宜出席聯合報系植樹活動 呼籲種樹幫地球降溫

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）參與聯合報系願景工程「幫地球降溫-牽手種樹嘉年華」活動。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（中）參與聯合報系願景工程「幫地球降溫-牽手種樹嘉年華」活動。記者江婉儀／攝影

聯合報系願景工程今天舉辦「幫地球降溫-牽手種樹嘉年華」活動，新北市長侯友宜今天與願景工程執行長羅國俊共同在中和四號公園種下台灣原生植物－蘭嶼羅漢松，用行動展現植樹的重要及對樹的重視。

羅國俊表示，從天氣炎熱就可看出種樹的重要，除了能提供樹蔭讓民眾遮陽，還可讓地球溫度降低，考量四號公園園區原有植栽配置及需求，今天的植樹活動以「補植」方式進行，希望透過植樹的行動，帶領民眾一起種下屬於自己的一棵樹，一同為地球暖化盡一份力。

侯友宜表示，新北市透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式，森林覆蓋率已達76%、是六都第1，林地增加面積更是全國第1。而且除了鼓勵民眾植樹外，也積極護樹，尤其是對俗稱「樹癌」的褐根病更是積極進行全面清查及防除。

中和四號公園今也擺設許多攤位，不少家長帶著小朋友參加闖關活動，侯友宜、羅國俊等人也巡視攤位，希望植樹、護樹的觀念可以從小紮根。

隨後由農委會林業試驗所副所長吳孟玲指導侯友宜，透過應力波檢測儀器幫樹木健康檢查。吳孟玲說，在樹周圍架設檢測儀器並輕敲數下，就可將數據傳回電腦中，以「應力波檢測」等非破壞性檢測方式針對有安全疑慮者進行樹木健檢，減少路倒情形，預防公共安全問題產生。

農業局長李玟表示，新北市植樹成果豐碩，今年以「智能、保育、國際參與」為主軸的植樹推廣計畫，其中應力波檢測運用可大幅提升樹木健康情形的診斷效率及準確率，是新北市未來執行樹木保護重要的方法之一。此外，市府為提高市民生活品質、增加城市美感，也推動「城市綠美學」，以實際行動來綠動新北市，打造質感城市。

農委會林業試驗所副所長吳孟玲（右一）向新北市長侯友宜講解「應力波檢測」的原理。記者江婉儀／攝影
農委會林業試驗所副所長吳孟玲（右一）向新北市長侯友宜講解「應力波檢測」的原理。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）與聯合報系願景工程執行長羅國俊（右二）、新北市議員陳錦錠（左一）出席植樹活動。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右一）與聯合報系願景工程執行長羅國俊（右二）、新北市議員陳錦錠（左一）出席植樹活動。記者江婉儀／攝影
聯合報系願景工程執行長羅國俊（右四）、新北市長侯友宜（右五）一起種下台灣原生種植物－蘭嶼羅漢松。記者江婉儀／攝影
聯合報系願景工程執行長羅國俊（右四）、新北市長侯友宜（右五）一起種下台灣原生種植物－蘭嶼羅漢松。記者江婉儀／攝影

侯友宜 四號公園

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