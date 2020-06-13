新莊運動公園地下停車場工程前置作業 15、22日停電
新北市交通局爭取前瞻計畫，核定新莊運動公園地下停車場新建工程，預定7月為主體工程動工，近期配合管線遷移等前置作業施工，新莊運動公園園區網球場、景觀樓、體育館和田徑場將分別於本月15日和22日停電，遇雨則工程順延。如工程順利可能提前供電，如發生特殊困難，也也可能延後供電，不再另行通知。
交通局停車管理科科長吳政諺表示，新莊運動公園地下停車場統包工程預算為9億153萬元，其中爭取到前瞻計畫補助3億3717 萬餘元，基地位在新莊運動公園林蔭大道，規劃地下3層、636個汽車格、140個機車格，預計2022年2月完工。
目前已完成場區植栽移植，正遷移管線，導致部分區域配合施工需暫時停電，初步規畫，15日凌晨5點到晚間6點網球場及景觀樓停電，如下雨順延到18日晚上11點至凌晨5點施工；22日凌晨5點到晚間6點體育館及田徑場停電，遇雨順延至29日同時段施工。
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