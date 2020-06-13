125位在台印度人車隊遊行為台灣加油、為印度祈福

「Taiwan can help」！台灣印度車隊俱樂部及台灣印度人社群商會發起「感謝台灣在COVID-19的抗疫中成功並且幫助了其他國家」，今天以車隊形式遊行，表達對台灣防疫的感謝。

新冠肺炎疫情蔓延全球，疫情迄今依然嚴重，台灣對防疫有成之餘，也紛紛向世界各國伸出援手，住在台灣的印度人非常有感，感謝台灣捐贈口罩及醫療物資，發起了感恩活動。

他們聽説，台灣紅十字會曾經捐贈100萬片口罩給印度紅十字會，協助防疫。但尚未求證。

125位在台灣的印度人從新店北宜公路二格公園出發，一路前往宜蘭、伯朗咖啡頭城城堡、福隆東興宮，最後在平溪 十分火車站放天燈，為印度和台灣祈福 ，全程共113公里。會選擇這條路線，是因為他們平常就騎著重機在這段路道路上面馳騁，覺得風景非常好。

參與的印度人們出發前集合拍照，大喊「謝謝台灣」、「印度加油」，歡呼後出發。

台北市印僑協會榮譽活動秘書長馬諾基説，他到台灣定居已經15年，深深感受到台灣濃厚的人情味，在疫情中很感謝台灣有效控制疫情，讓他們免於患病恐懼，覺得很幸福。

他說，目前印度疫情開始轉壞，印度的人口太多，而且家人大多集中居住，只要其中一人感染，很快就會傳播開來，他為印度的親友感到憂心。

馬諾基説，台灣疫情慢慢消退時，希望各地的觀光也可以恢復。台灣的印度人有6、7千人， 大多是來求學或工作，但有的已經定居很久，他們選擇新北為起點及終點，配合了新北市觀旅局的新型態安全旅遊模式的68條「清、薄、短、小」路線，規畫戶外空氣清新、景點短距移動、小型成團實名制的行程。