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福隆沙雕玩懸日 黃金灑落點點夕陽伴餘暉好美
2020福隆沙雕藝術季自上月開展後，展期到9月30日止，32件由國內沙雕好手完成的國際級沙雕作品，座落福隆海攤的黃金沙灘上，除了白天欣賞外，傍晚時分欣賞落日餘暉更是別有風情，主辦的觀光局東北角管理處和福容大飯店大玩「落日哏」，推薦民眾結合落日夕陽看沙雕，可以感受千變萬化之美。
福容大飯店說，近日田馥甄發表新歌MV「懸日」，短短3天在網路平台的點閱率就逼近200萬人次觀賞，而在東北角的福隆也有絕美沙雕懸日，讓每天的日落夕陽有了更不一樣的風貌。
每天到了5點多開始，落日就慢慢在海邊往下掉，這時民眾可以站在沙雕前，等待太陽往下，隨著日落的天色變化，天空就像調色盤一般出現紅、黃、橘、紫等各種光景，讓沙雕變得不一樣，如金字塔、守護等作品，都適合觀看，讓太陽與沙雕有了美妙的結合，黃金閃閃，如在沙漠的世界般神秘。
東北角福隆連續12年舉辦迎曙光活動，是交通部觀光局指定必看日出景點，一年四季的不同，可以看見日出從海平面或是靈鷲山冉冉升起，純白閃亮的日出照亮著雙溪河及福隆海灘波光粼粼。如今的落日夕陽，更可搭配沙雕而有不同，有的還有懸日效果，想像力無限。
福隆沙雕藝術季每天上午8點到下午5點半，東北角管理處推薦遊客，一起聽著田馥甄的懸日，來福隆找懸日。
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