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侯會酈英傑 為防疫廠商找商機

聯合報 / 記者施鴻基魏翊庭／新北報導
新北市長侯友宜（右二）昨天率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑（左三）會晤。 記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜（右二）昨天率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑（左三）會晤。 記者魏翊庭／攝影

後疫情時期新北市府忙著振興經濟，社會局規畫7到9月安排弱勢兒童展開市內觀光之旅，下月4日將從參觀鶯歌許新旺陶瓷紀念博物館開始；商圈和夜市人潮已逐漸回溫。市長侯友宜說，這波振興經濟就要從弱勢開始，侯還親率防疫廠商與美國在台協會AIT處長酈英傑會晤，希望打開美國市場。

根據統計，新北市迄今91例確診、2人死亡，居家隔離剩5人，但居家檢疫人數仍在2400人以上，以板橋、中和、新莊及新店人數較多。目前防疫基金及獲得物資市價超過9376萬元。

侯友宜說，後疫情時期周六日觀光景點仍要落實防疫，他要求區長們確實掌握情況；各商圈夜市開打折扣戰，他覺得很好，可望帶動經濟復甦。

經發局也和超商、外送平台合作，超商補助上架費、物流費，建置新北特色商品專區；外送平台提供新北餐飲業者免運費、上架費和設備租賃費，降低抽成，協助帶動經濟。7月28、29日在新板希爾頓酒店辦國際視訊採購商洽會。

侯友宜昨天也率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與AIT處長酈英傑會晤，向美方完整介紹新北上中下游防疫物資供應鏈，也協助廠商直接向AIT說明赴美拓商的各項需求與問題。秘書處長饒慶鈺說，除了昨天活動外，19日也將與舊金山灣區舉辦視訊會議，整套輸出新北防疫經驗。

侯友宜 酈英傑 超商

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