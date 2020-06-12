竹子湖繡球花綻放 上山打卡拍照把握時機
台北市產業局今天表示，竹子湖的繡球花已逐漸綻放，今年除海芋大道親水公園及頂湖入口有免費地景花藝外，並有多處私人花農園可提供打卡，歡迎民眾把握時機上山拍照。
產業發展局發布新聞資料指出，竹子湖地區的繡球花都會在5月至6月綻放，而今年繡球花季到6月21日結束，因繡球花的圓滿花形深受民眾喜愛，今年除海芋大道親水公園及頂湖入口的2處有免費地景花藝外，還有私人收費農園等處可拍照打卡。
產業局表示，竹子湖各農園種植繡球花的品種都不同，且種植環境各具特色，包含有花牆、花海、梯田等風貌，建議民眾上山賞花前可先上網蒐集資訊，並遵守農園規定。
產業局指出，今年竹子湖開放賞花的繡球花農園也增加13處，除農園內有繡球花供欣賞外，竹子湖2條生態農園體驗路線也是可深入了解當地人文與生態。
產業局表示，因疫情逐漸解封，考量山區路幅較窄，且竹子湖停車空間有限，呼籲民眾可搭大眾交通工具上山；為配合防疫新生活，出遊時應保持安全社交距離、戴口罩、勤洗手等防疫措施。
產業局指出，更多資訊可上「竹子湖海芋季及繡球花季」網頁，或至官網及社群網站臉書（Facebook）「台北饗樂趣」查詢。
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