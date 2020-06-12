快訊

台灣人的「神明媽媽」：媽祖信仰背後隱含的母親意象

竹子湖繡球花綻放 上山打卡拍照把握時機

中央社 / 台北12日電
台北市產業局今天表示，竹子湖的繡球花已逐漸綻放，今年除海芋大道親水公園及頂湖入口有免費地景花藝外，並有多處私人花農園可提供打卡，歡迎民眾把握時機上山拍照。圖／台北市產發局提供
台北市產業局今天表示，竹子湖的繡球花已逐漸綻放，今年除海芋大道親水公園及頂湖入口有免費地景花藝外，並有多處私人花農園可提供打卡，歡迎民眾把握時機上山拍照。圖／台北市產發局提供

台北市產業局今天表示，竹子湖的繡球花已逐漸綻放，今年除海芋大道親水公園及頂湖入口有免費地景花藝外，並有多處私人花農園可提供打卡，歡迎民眾把握時機上山拍照。

產業發展局發布新聞資料指出，竹子湖地區的繡球花都會在5月至6月綻放，而今年繡球花季到6月21日結束，因繡球花的圓滿花形深受民眾喜愛，今年除海芋大道親水公園及頂湖入口的2處有免費地景花藝外，還有私人收費農園等處可拍照打卡。

產業局表示，竹子湖各農園種植繡球花的品種都不同，且種植環境各具特色，包含有花牆、花海、梯田等風貌，建議民眾上山賞花前可先上網蒐集資訊，並遵守農園規定。

產業局指出，今年竹子湖開放賞花的繡球花農園也增加13處，除農園內有繡球花供欣賞外，竹子湖2條生態農園體驗路線也是可深入了解當地人文與生態。

產業局表示，因疫情逐漸解封，考量山區路幅較窄，且竹子湖停車空間有限，呼籲民眾可搭大眾交通工具上山；為配合防疫新生活，出遊時應保持安全社交距離、戴口罩、勤洗手等防疫措施。

產業局指出，更多資訊可上「竹子湖海芋季及繡球花季」網頁，或至官網及社群網站臉書（Facebook）「台北饗樂趣」查詢。

海芋 賞花

延伸閱讀

「多情」黏膩CP繡球花園求婚 吻戲竟拍到需要氧氣罩

全台大解封 竹子湖爆人潮 下午暴雨才打散遊興

全台大解封 陽明山竹子湖遊客人潮多

台北／竹子湖的繡球花開 七星大屯環繞俯瞰市區

相關新聞

少子化之下無痛分娩可補助 柯文哲：可以研議

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員侯漢廷質詢指出，女性生產的疼痛感號稱史上最痛，北市有沒有辦法補助孕婦無痛分娩8000...

侯友宜率防疫廠商與AIT酈英傑會晤 盼開拓美國市場

新北市長侯友宜今天率13家新北市個人防護裝備及生技產業廠商，與美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑會晤，向美方完整介紹新北上...

跟著「小南方」作畫 輕描彩繪滬尾風情

「南方二重唱」其中小南方-林小南，她化身藝術家，更出版《輕描淡水》書籍，以速寫呈現淡水的文史風采，在show233畫室與旅學堂合作下，在漁人碼頭二館當中，林小南帶著參與的民眾，一起畫出淡水的風景。

無障礙設施齊全 瑞芳龍安里共餐氣氛嗨

新北市政府宣佈共餐解禁後，瑞芳龍安里昨(11)日舉辦共餐就是相當熱鬧，尤其這段休息的時間完善了活動中心的無障礙廁所與坡道，新北市議員林裔綺與新上任的瑞芳區長施玉祥，與附近里長們一同支持龍安里的共餐活動，場面相當熱絡。

淡水屯山荷花季開跑 相揪來賞花拼觀光

每年到了六月，淡水屯山社區滿滿的荷花盛開，而今年也不例外，來到台二線旁就可以看到滿滿盛開的荷花，里長李永清說，今年花況算是不錯，有兩處地點，大約三到四分地的大小，相當集中，都有滿滿盛開的荷花。

改善交通問題 汐止警分局道路調整規劃

汐止大同路為往來台北市南港、汐止之重要幹道，為進一步改善上、下班尖峰時段交通阻塞的問題，汐止警分局將有多項交通改善措施執行，如大同路調撥道調整，以及假日期間北山大橋往北市方向開放機車行駛快車道等等，汐止警分局籲民眾配合，讓汐止交通更順暢。

貢寮區長鍾耀磊就任 振興觀光當務之急

新北市本週進行新舊任區長交接，貢寮區的新任區長鍾耀磊年僅42歲，來自環保體系，並在區務會議與里長聯繫會報和貢寮鄉親相見歡，期望因著旅遊解禁，端午連假及暑假期間加強推銷貢寮區的好山好水與農特產，振興地方觀光事業。

疫情趨緩 北市下周將媒合1049個工作機會

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，台北市就業服處下周一，舉辦就業專案媒合活動，預計提供1049個工作機會。且將到日前...

段宜康再槓柯文哲人在福中不知福 網友：高級酸

台北市長柯文哲昨天在議會備詢時，對於施政滿意度吊車尾，柯說，台北市客觀滿意度遙遙領先，只是主觀滿意度低，「人在福中不知福...

北市府有偷拍狼？ 議員：專拍女性大小腿引恐慌

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，市議員陳怡君指出，最近台北市政府府內出現囂張偷拍狼，不限角度及樓層尾隨女子偷拍大、小腿，...

影／滿意度低因市民人在福中不知福？柯文哲今承認失言

台北市長柯文哲昨天在議會總質詢時，針對滿意度低，答詢指出說人在福中不知福；柯文哲下午赴議會總質詢，議員王世堅指出，台北市...

新北推淡水南瓜美味地圖 美食、輕旅行一把抓

為推廣淡水在地農產品，新北市政府輔導淡水區農會，結合在地店家推出南瓜美味地圖，民眾除了可吃到10間在地餐廳開發的各式南瓜...

熱門新聞

影／驚悚畫面！中橫便道山壁大坍方 雙向交通全中斷

日行千里！哈雷海妖騎士35天36圈環台挑戰成功無懼水泡

下次看要等195年 「天空金戒指」日環食21日現身台灣

影／大甲媽遶境起駕人潮現 廟方要信徒跪拜送媽祖

直播／奉天宮董事長：大甲媽遶境辦得急 要讓大家來不及參加

因防疫不能鑽轎腳 大甲媽祖比往年提早4小時抵彰化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。