日治時期怎教小孩 北市文化局特展揭密

北市文化局推出「小太陽的養成計畫—同化不童話」特展，以日治時期兒童生活為主題，展出總督府辦學的教材、體操、日常娛樂等，從而省思「理想兒童」樣貌。

台北市文化局表示，即日起推出「小太陽的養成計畫—同化不童話」特展，以日治時期的兒童教育與文化養成為題，勾勒出當時兒童在學校體制內外的生活樣貌。

特展以學校體制、公共休閒文化與日常生活三個面向作為軸線，展示總督府辦學的教育命令及學校教材，呈現清代傳統書院到近代學校新舊體制的轉換；還以設有廣播體操的體感互動裝置，可感受以國民健康為目標，卻帶有身體馴化及群體規範意義的集體運動。

特展同時重現日本兒童喜愛的街頭劇場—紙芝居、兒童讀物「冒險彈吉」，還有跳格子、尪仔標等臺灣兒童的日常娛樂，呈現台日兒童娛樂區別背後的資源差異；並透過AR擴增實境裝置，以「理想兒童的養成方式」進行闖關體驗，從歷史中找尋現代觀點。